רשמית: תומר אסייג נשאר בעירוני קריית אתא

הרכז, שצפוי גם להתמנות לקפטן הקבוצה, ימשיך לעונה שנייה. על השיחות להארכת חוזהו פרסמנו לראשונה כאן באתר. אסייג: "המועדון והקהל נכנסו לי ללב"

תומר אסייג ימשיך בעירוני קריית אתא גם העונה. על כך שמתקיימות שיחות עם הרכז להארכת חוזהו, פורסם לראשונה באתר ONE.

אסייג (27, 1.92) רשם בעונה החולפת 8.4 נקודות ו־5.5 אסיסטים בממוצע למשחק, לצד הופעות שיא מרשימות של 21 נקודות בניצחון על בני הרצליה ו-13 אסיסטים במשחק מול הפועל ירושלים.

לפני קרית אתא הוא שיחק, כזכור בהפועל עפולה, איתה עלה בעונת 23/24 לליגת העל והמשיך איתה שם בעונת 24/25. לפני כן שיחק בהפועל מגדל העמק/יזרעאל בליגה הלאומית.

תומר אסייג זורק לשלוש (רועי כפיר)

תומר אסייג אמר לאחר החתימה: “שמח מאוד להמשיך בעירוני קרית אתא. אנשי המועדון והקהל נכנסו לי ללב מהרגע הראשון, ואני שמח לחלוק איתם גם את העונה הבאה. מחכה כבר להתחיל לעבוד עם אלדד, הצוות והשחקנים, במטרה לעשות יחד דברים יפים גם העונה. יאללה אתא!”.

המנהל המקצועי, אילן נניקשווילי, הוסיף: “שמח וגאה מאוד שתומר ממשיך איתנו לעונה נוספת. מרגש לראות את מסלול ההתפתחות המרשים שלו ואת ההתקדמות שהוא עושה משנה לשנה. מילד מוכשר ונחוש, הוא צמח והפך לאחד השחקנים המובילים בליגת העל - שחקן שמביא למגרש אופי יוצא דופן, מנהיגות ומוח כדורסל מבריק. אין לי ספק שגם העונה הוא יהיה עמוד תווך משמעותי ויוביל את הקבוצה להישגים”.