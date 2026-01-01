פיפ"א אישרה לארגנטינה לשחק במדי החוץ בחצי הגמר

אנגליה צריכה לחשוש? ההישגים הגדולים של האלביסלסטה מול שלושת האריות באו עם המדים הכחולים, והאנגלים תמיד מפסידים בנוקאאוט מול יריבה עם מדי חוץ

ארגנטינה כבר החלה את ההכנות לקרב הגדול מול אנגליה בחצי גמר מונדיאל 2026, ולא רק מבחינה מקצועית. ההתאחדות המקומית פנתה לפיפ"א בבקשה מיוחדת לאפשר לנבחרת לעלות למשחק עם מדי החוץ הכחולים הכהים, במקום החולצה המסורתית בתכלת-לבן.

למרות שאנגליה היא המארחת הרשמית של ההתמודדות שתיערך באצטדיון מרצדס-בנץ באטלנטה, מדובר במגרש ניטרלי. פיפ"א כבר אישרה כי האנגלים ילבשו את המדים הלבנים, בעוד ארגנטינה תופיע במדים הכחולים הכהים, עם מכנסיים וגרביים שחורים. אמיליאנו מרטינס צפוי לעמוד בין הקורות במדים בצבע ירוק-כחול, בעוד ג'ורדן פיקפורד ישחק בצהוב.

עד כה השתמשה ארגנטינה במדי החוץ רק פעם אחת בטורניר, בניצחון 1:3 על ירדן בשלב הבתים, אך כעת נראה שהבחירה אינה מקרית. לפי העיתונאי גסטון אדול, ההתאחדות הארגנטינאית היא שביקשה מפיפ"א ללבוש דווקא את המדים הללו גם מול אנגליה.

לקראת חצי גמר המונדיאל הכי דרמטי שיש

הסמל של מראדונה והאמונה במזל

בארגנטינה מייחסים משמעות מיוחדת למדים הכחולים, בעיקר בכל הנוגע למפגשי המונדיאל מול אנגליה. ב-1986, כאשר דייגו מראדונה כבש את שער "יד האלוהים" ואת "שער המאה" ברבע הגמר באצטקה, האלביסלסטה שיחקה בדיוק באותם מדים כהים. גם ב-1998, אז הדיחה את אנגליה בדו קרב פנדלים לאחר הרחקתו של דייויד בקהאם, ארגנטינה לבשה את החולצה הכחולה.

מנגד, בשלושת משחקי המונדיאל שבהם הפסידה לאנגליה, ב-1962, 1966 ו-2002, הופיעה דווקא במדים הביתיים המסורתיים. בשל כך, בתקשורת הארגנטינאית הגדירו את מדי החוץ כ"מדי המזל", בתקווה לשחזר את ההצלחות מהעבר.

מסי ומראדונה (IMAGO)

מסי מתרגש, היריבות כבר מתחממת

לצד העיסוק במדים, גם האווירה סביב ההתמודדות מתחממת. ליאו מסי, שהוביל את ארגנטינה לחצי הגמר אחרי הניצחון 1:3 על שווייץ ומוליך יחד עם קיליאן אמבפה את טבלת מלך השערים עם שמונה כיבושים, יפגוש את אנגליה לראשונה בקריירה.

"הפעם הראשונה שאשחק נגד אנגליה תהיה מיוחדת", אמר מסי. "שיחקתי נגד כמעט כל הנבחרות הגדולות, אבל לא נגדם. ברור שיש היסטוריה בין שתי המדינות, אבל מבחינתנו זה קודם כל חצי גמר מונדיאל מול יריבה חזקה מאוד. נגיע מוכנים כדי להתחרות שוב".

במקביל, גם מלחמת הפסיכולוגיה כבר החלה. בתקשורת הארגנטינאית עסקו בימים האחרונים במצב כתפו של ג'וד בלינגהאם וטענו כי סיים את רבע הגמר כשהוא סובל מכאבים. מנגד, ברשתות החברתיות באנגליה הופצו ממים הלועגים ליריבה ומזכירים את היריבות ההיסטורית בין המדינות.

גם נתון מעניין עשוי להדאיג את אוהדי שלושת האריות: בששת משחקי הנוקאאוט האחרונים שלהם במונדיאל מול יריבות שלבשו את מדי החוץ, אנגליה הפסידה בכל ששת המקרים, לארגנטינה ב-1986 וב-1998, לגרמניה ב-1990, לברזיל ב-2002, לקרואטיה ב-2018 ולבלגיה באותה שנה. כעת, ארגנטינה תקווה שהמסורת הזו תימשך גם ביום רביעי בדרך לגמר נוסף.