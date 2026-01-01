"אם מישהו חולם או מצפה לירידת ליגה זה לא יקרה"

פרשת העירויים ממשיכה להעסיק את הכדורגל הישראלי, עו"ד איל יפה, שמייצג את טבריה, עלה ל"שיחת היום" ודיבר על הסאגה: "לא פוסל שעוד יהיו זיכויים"

פרשת העירויים של עירוני טבריה ממשיכה לעורר הדים בכדורגל הישראלי, לאחר שהנושא הגיע לכותרות, כאשר היום (שלישי) עלה לדבר על כך העורן דין איל יפה, כשהוא התארח בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

שלום, צהריים טובים, תגיד איל, כמה אתה מקבל מטבריה עבור מכתב?

״אני רוצה להגיע למשכורת שאסי עושה ב-ONE, אני מפרגן לך, שחוקר אומר שיש עירויים בליגת העל אתה יודע משהו?”

רגע רגע, טבריה גם שנה שעברה אמרה על החוזים הכפולים שאין כלום ובסוף הם הגיעו לעסקת טיעון ואני רואה שעכשיו כל יום אתה מוציא מכתב ואני יכול להגיד לך שכתב אישום חמור יוגש ב-48 שעות הקרובות וההתנהלות שלכם היא לא נכונה, מישהו מתרגש מכל המכתבים האלה?

״תשמע, אני אומר לך אני לא נולדתי אתמול וברור שיהיה כתב אישום, ההתקפה שלי היא לא טקטיקה, היא מובנית ומתבססת על עובדות והיא עוד לא הסתיימה וגם אתם תופתעו מהסגנון של החקירה ומהערבוב של גורמים בהתאחדות״.

שחקני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

בינתיים יש מנכ”ל להתאחדות שאסור לו להתעסק שכיתבת אותו במכתב ועשית טעות גדולה מאוד?

״אני לא יודע כלום, אנחנו לא מוציאים כלום מהחקירה”

אני לא ראיתי משהו חריג בסגנון החקירה?

״אני חוזר ואומר אין ראייה ששום עירוי לא עבר את ה-100 מיליליטר וגם ברגמן שאמר שיגיש כתב אישום שיגיש ואני אתייחס לזהֿ, יש חוות דעת על ידי רופא שמדברת בעד עצמה״.

עו"ד איל יפה (שחר גרוס)

אני לא קונה את החוות דעת של הרופא, הוא לא היה שם?

״אתה יודע על חוות הדעת של ההתאחדות, אני לא מכיר אותה נתמודד איתה שתהיה אין ראיה שאף שחקן קיבל מעל 100 מיליליטר וזאת עובדה״.

למה ביקשו לא לצלם?

״עזוב מהשאלות האלה, שאלת על הראיות ואמרתי שאין שום כזאת״.

ומה אתה אומר על קלטינס שאמר שנפצע?

״תקשיב לי, קראתי מה שפורסם, זה שההוא החובש הוציא לו דם זה אחד, וזה שהוא היה אחרי 20 דקות אחרי מקלחת ואולי היה לו עירוי של 20 מיליליטר זה שני״.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

רם כהן ניסן מנהל האגף המשפטי כתב לך מסע ההפחדה נגד ההתאחדות לא יצלח וממליץ על חישוב מסלול מחדש?

״אני ביקשתי מההתאחדות ועדיין מבקש שהם יחשבו מסלול מחדש, א בדיקה של אזהרה הרבה יותר חמורה שחוקר מטעמם אומר שיש עירויים ואני רוצה שיחקרו, דבר שני יש לכם ראייה בעדות שגם נתניה נתנה״.

אתה מזכיר לי גנב, אם הוא גנב אז גם אני יכול לגנוב, אין קשר זה לא ימנע מהעמדה לדין של טבריה?

״נקרא את כתב האישום ונתייחס עליו, לא מצאתי בעולם דבר כזה״.

היה פרוטוקול מסודר ורופא בתהליך, לא היה את זה בטבריה?

״אתה לוקח יותר מידי ברצינות את ההתאחדות לכדורגל ולדעתי זה יתפוצץ להם בפנים״.

אתה חושב שזה לא ייגמר בכלום?

״אני יכול להגיד לכם את דעתי, אני לא יכול להגיד בלי כלום כי זה לא יהיה רציני, אני לא מוציא מכלל אפשרות שיהיה זיכוי של השחקנים זאת דעתי, אני גם לא מוציא מכלל אפשרות שתהיה הסכמה להשעיה מינורית או סמלית ובזה נגמור את העניין, יכול להיות שזאת אופציה בסיכון יותר גבוה ולגבי הצוות המקצועי כל מה שאני יודע שהציעו להם עסקת טיעון״.

דוד קלטינס באימון (עודד חסין, עירוני דורות טבריה)

מה יסתיים עם הקבוצה עצמה?

״אם מישהו חולם או מצפה, שיהיה ירידת ליגה או משהו כזה, זה לא יהיה וזאת הערכה סבירה שלי, אני חשבתי שההתאחדות מחכים לסיום ההליכים, אם באמת יהיה כתב אישום ב-48 שעות הקרובות אז אני אגיד שלגידי יש את המקורות הכי טובים״.

מתי המכתב הבא, ביקשתי עוד עורך רק בשביל המכתבים שלך?

״כל יום צריך מכתב, אל תשכח שיש לי עוד כמה תיקים גם בספורט וגם לא בספורט״.