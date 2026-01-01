בלינגהאם נבחר ל-Winner של רבע גמר המונדיאל

כוכב נבחרת אנגליה הקדים את חוליאן אלברס, רגע לפני המפגש ביניהם בחצי הגמר. גם קיליאן אמבפה ומיקל מרינו נשארו מאחורי ג'וד בהצבעה של גולשי ONE

חצי גמר המונדיאל בפתח עם שני משחקי ענק בין ספרד לצרפת (22:00) ובין ארגנטינה לאנגליה (מחר ב-22:00). רגע לפני, גולשי ONE בחרו את השחקן המצטיין של רבע הגמר במסגרת סקר ה-Winner, והמנצח היה ג’וד בלינגהאם.

כוכב נבחרת אנגליה קיבל 33% מהקולות והקדים בכך את חוליאן אלברס (27%) וקיליאן אמבפה (22%). מיקל מרינו, ששוב היה החילוף המנצח של נבחרת ספרד, סיים רביעי עם 18%.

מסי שוב היה ה-Winner (מערכת ONE)

המספרים הכריעו – והקהל הלך עם בלינגהאם

עוד משחק נוקאאוט עבר ועוד פעם הכוכב סיפק צמד אדיר ששלח את אנגליה לשלב הבא. אם יש כאלו שפקפקו בו ובמעמדו, אז אין ספק שבטורניר הנוכחי, ובמיוחד בשלב רבע הגמר, קשר ריאל מדריד השתיק את כל הקולות הללו. עם צמד פנטסטי שהפך יתרון מוקדם של נורבגיה, בלינגהאם השאיר את חלום הזכייה של האנגלים במונדיאל, לראשונה מאז 1966, בחיים.

למקום השני הגיע חוליאן אלברס, שהגיע בגדול למונדיאל. אלופת העולם, ארגנטינה, הקיזה דם מול השווייצרים, שעל אף ששיחקו ב-10 שחקנים מהדקה ה-72 הצליחו לשלוח את המשחק להארכה. אבל אז הגיע הרגע הגדול של אלברס, שעם אחד משערי הטורניר בבעיטה אדירה מחוץ לרחבה, החזיר את היתרון לארגנטינאים ודאג להרגיע את הרוחות כל הדרך למפגש מול אנגליה בחצי הגמר.

חוליאן אלברס (רויטרס)

אמבפה סיים שלישי אחרי שידע לשים מאחוריו את החמצת הפנדל מהמחצית הראשונה מול מרוקו, הבקיע שער יתרון ובישל לאוסמן דמבלה את הגול שסגר את הסיפור ונתן לצרפת את הכרטיס לחצי הגמר, כשהחלוץ עומד יחד עם מסי בפסגת מלכות השערים עם 8.

מרינו שסיים רביעי, כבש שער ניצחון שני ברציפות - אחד היה לו בשמינית הגמר מול פורטוגל ואחד ברבע מול בלגיה, כשקבע 1:2 בדקה ה-88 ושלח את לה רוחה לחגוג בטירוף עלייה לחצי הגמר.