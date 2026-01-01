מעבה את הסגל: ליאם אלוק חתם בהפועל רמת גן

הקבוצה שעלתה ליגה ממשיכה לבנות והודיעה על החתמתו של הכנף שהצטרף ממכבי פ"ת וכבר הגיע לאוסטריה, שם ייערך ניסוי כלים ראשון נגד פקאשי ב-19:00

הפועל רמת גן ממשיכה לבנות את הסגל לקראת החזרה לליגת העל והודיעה היום על החתמתו של שחקן הכנף אליה ליאם אלוק, שהצטרף ממכבי פתח תקווה וחתם על חוזה לשלוש עונות.

אלוק, המסוגל לשחק בשתי עמדות הכנף וגם כחלוץ, גדל במחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה, שם נחשב לאחד השחקנים המבטיחים בגילו. בהמשך עבר למכבי פתח תקווה, התקדם לקבוצת הבוגרים ואף נמנה בעבר עם סגל נבחרת נערים א'.

השחקן כבר הגיע לאוסטריה, שם שוהה הפועל רמת גן במחנה אימונים בן עשרה ימים באזור גראץ, ויצטרף באופן מיידי לאימוניו של מסאיי דגו. במועדון ממשיכים לעבוד במקביל על חיזוק הסגל, כשגם במהלך המחנה נעשים ניסיונות לצרף שחקנים נוספים.

לסגל שהמריא למחנה האימונים באוסטריה הצטרפו גם מספר נבחנים, ובהם הקשר יובל אשכנזי, הקשר הגנאי פרנק אירוזי והשוער תומר הרן. ברמת גן בוחנים את יכולתם במהלך המחנה, כאשר הרן עשוי לשמש כשוער השלישי של הקבוצה בעונה הקרובה. הערב בשעה 19:00 יצא לדרך ניסוי הכלים הראשון של דגו במחנה פאקשי ההונגרית.