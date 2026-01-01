מכבי חיפה צירפה את Haier כנותנת חסות

מותג מוצרי החשמל והטכנולוגיה מבית ניופאן חתם על הסכם עם הירוקים ויתנוסס על שרוול חולצת המשחק. עובדיה: "גאים לחבר בין שני מותגים מובילים״

מכבי חיפה הודיעה היום (שלישי) על שיתוף פעולה מסחרי חדש, במסגרתו מותג מוצרי החשמל והטכנולוגיה Haier מבית ניופאן יצטרף כנותן חסות של המועדון. במסגרת ההסכם, לוגו החברה יתנוסס על שרוול חולצת המשחק של הירוקים החל מהעונה הקרובה.

Haier נחשב לאחד ממותגי מוצרי החשמל והטכנולוגיה הגדולים בעולם, כאשר מוצריו נמכרים ביותר מ-160 מדינות. החברה מחזיקה בכ-16 אלף פטנטים ומדורגת כבר למעלה מ-17 שנים ברציפות כמותג מוצרי החשמל הנמכר ביותר בעולם, על פי חברת המחקר Euromonitor International.

המותג מעניק כיום חסויות גם למועדוני פאר באירופה, בהם ליברפול ואלופת אירופה פריז סן ז'רמן. כעת מצטרפת גם מכבי חיפה לרשימת המועדונים עימם משתפת החברה פעולה.

״גאים להצטרף למועדונים הגדולים באירופה״

מנכ"ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, אמר: "שמחים על הצטרפותו של מותג מוצרי החשמל העולמי Haier מקבוצת ניופאן. אנו גאים להצטרף למועדונים הגדולים באירופה ולחבר בין שני מותגים מובילים, שחולקים ערכים משותפים של מצוינות וחדשנות".

איציק עובדיה (עמרי שטיין)

מנכ"ל ניופאן, ירון צפדיה, הוסיף: ״אנחנו גאים להרחיב את הנוכחות של מותג Haier בישראל באמצעות שיתוף פעולה עם מועדון הכדורגל המוביל, מכבי חיפה. החיבור בין Haier, אחד ממותגי מוצרי החשמל והטכנולוגיה המובילים בעולם, לבין מכבי חיפה מבטא ערכים משותפים של מצוינות, חדשנות, איכות ושאיפה מתמדת להוביל״.

״עבור ניופאן, כנציגתה הרשמית של Haier בישראל, מדובר במהלך אסטרטגי המשתלב במגמה העולמית של המותג בעולם הכדורגל, כפי שבא לידי ביטוי באירופה עם החסויות למועדוני העל ליברפול ופאריז סן ז'רמן. שיתוף פעולה זה מחזק את מעמדו של המותג בקרב הקהל הישראלי ומעמיק את הקשר עם הצרכנים באמצעות עולם הספורט, שמחבר בין אנשים, קהילות וערכים של הישגיות והצלחה״.