חמודי כנעאן ייעדר: ההכנות לפתיחת העונה ממשיכות

הקשר ייעדר מאלוף האלופים, זכר לאירועים מגמר הגביע, הפועל ב"ש ממשיכה להתכונן למשחק מול מכבי ת"א. וגם: המועדון משיק לראשונה בהיסטוריה מדי רטרו

הפועל באר שבע חזרה היום (שלישי) מיום חופש והמשיכה בהכנות לקראת משחק אלוף האלופים מול מכבי תל אביב, שייערך מחרתיים ויפתח באופן רשמי את עונת 2026/27. אחרי מחנה האימונים בפולין ואימון הפתיחה החגיגי מול מאות אוהדים בפארק נחל באר שבע, במועדון רוצים להתחיל את העונה עם תואר ראשון. "זה קרב על תואר לכל דבר וזה משחק שיכול לתת לנו פתיחה ברגל ימין לעונה", אמרו בבירת הנגב.

המאמן רן קוז'וק והצוות המקצועי ערכו לשחקנים אימון מלא, כשהמטרה היא להחזיר את השחקנים לקצב לקראת המפגש המסקרן מול היריבה הגדולה וכמובן לצמד משחקי הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות כשזהות היריבה תקבע הערב בין גיור לויקינגור (1:0 לאיסלנדים במשחק הראשון).

לצד ההתלהבות סביב פתיחת העונה, בבאר שבע מתמודדים עם רשימת נעדרים ארוכה במיוחד בעקבות אירועי גמר גביע המדינה. בנוסף לג'בון איסט, גיבריל דיופ, מוחמד אבו רומי, סמיר פרהוד וזאהי אחמד, מי שיחמיץ גם הוא את משחק אלוף האלופים הוא חמודי כנעאן, שהורחק גם הוא במהלך גמר הגביע ולא יעמוד לרשות הצוות המקצועי.

חמודי כנעאן (מרטין גוטדאמק)

בכך תגיע הקבוצה מבירת הנגב למשחק עם לא מעט חיסורים משמעותיים, מה שיאלץ את קוז'וק לבצע התאמות בהרכב. למרות הסגל החסר, במועדון משדרים ביטחון ומאמינים כי הסגל הקיים יכול לעמוד במשימה מול הצהובים. הרכש הברזילאי ז’ואאו ויקטור לא צפוי לפתוח בהרכב. איילון אלמוג, שכבש את שער הניצחון באלוף האלופים אשתקד לא יכלל בסגל והתבקש למצוא קבוצה.

רגע לפני פתיחת העונה בכדורגל הישראלי עם משחק אלוף האלופים בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, הקבוצה מבירת הנגב השיקה מדי רטרו לציון שנת ה-77 של המועדון. חולצת הרטרו תהיה זו שלבשו בבאר שבע בעונת 1983/84 והאדומים צפויים לעלות איתה למשחק ביום חמישי.

הודעת המועדון

“השעה 12:00 והרי מהדורת הרטרו מאת הפועל באר שבע. חוזרים לעבר! במסגרת ציון שנת ה-77 של המועדון, אנחנו יוצאים למסע בזמן. יש מדי משחק שנצרבו בתודעה. כאלו שמעלים מיד את תחושת הנוסטלגיה, החולות של וסרמיל, השחקנים הגדולים שלבשו את המדים שלנו בגאווה, ה-ר' המתגלגלת.

מיגל ויטור עם מדי הרטרו (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

אחת מהחולצות האלו, היא חולצת המועדון בעונת 1983/1984. הסמל המיתולוגי, האדום שהוא רק שלנו. חולצת הרטרו חוזרת ״לחיים". שחקני הקבוצה יעלו לשחק עם המדים האלו ביום חמישי, במשחק אלוף האלופים. אנחנו יודעים שחיכיתם לא מעט זמן לרטרו HBS - והנה, אנחנו מתחילים, ולא מתכוונים להפסיק”.