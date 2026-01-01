אחרי ההדחה מהמונדיאל: ניימאר יכריע את עתידו

אחרי שסיים את דרכו בנבחרת ברזיל, הכוכב צפוי להכריע בימים הקרובים אם להמשיך בסנטוס, לעבור ל-MLS, כשגם פרישה מכדורגל עדיין נחשבת לאפשרות ממשית

אחרי ההדחה הכואבת של ברזיל ממונדיאל 2026, סימן שאלה גדול מרחף סביב עתידו של ניימאר. הכוכב הברזילאי, שסיים את דרכו גם במדי הסלסאו, צפוי לקבל בימים הקרובים החלטה לגבי המשך הקריירה, כשעל הפרק עומדות שלוש אפשרויות מרכזיות – הישארות בסנטוס, מעבר ל-MLS או פרישה ממשחק פעיל.

לפי הדיווח ב״מונדו דפורטיבו״, האפשרות היחידה שכבר ירדה מהפרק היא חזרה לנבחרת ברזיל. גם ניימאר וגם המאמן קרלו אנצ'לוטי אינם מתכננים להמשיך את שיתוף הפעולה, כך שהחלוץ בן ה-34 לא צפוי ללבוש שוב את מדי הנבחרת הלאומית.

ה-MLS התרחקה, סנטוס מובילה

למרות דיווחים על מעבר אפשרי ל-FC סינסינטי, המשא ומתן בין הצדדים לא הבשיל לכדי הצעה רשמית. במועדון האמריקאי אף ערכו בחודשים האחרונים פגישות עם ניימאר ואביו, אך בסופו של דבר המהלך לא התקדם וכרגע נראה שהאפשרות לעבור ל-MLS אינה על הפרק.

ניימאר במדי סנטוס (IMAGO)

במקביל, בברזיל מדווחים כי ניימאר נחוש לכבד את חוזהו בסנטוס עד לסיומו בדצמבר. לפי הפרסומים, הוא אף הבהיר לחבריו כי אינו מתכוון לעזוב את המועדון בתקופה שבה הוא מתמודד עם קשיים כלכליים ונאבק בתחתית הליגה.

גם פרישה נמצאת על השולחן

אפשרות נוספת שנשקלת היא פרישה מכדורגל, אך לפי הדיווח היא נחשבת לפחות סבירה בשלב זה. מעבר לרצון של משפחתו לראות אותו מסיים את הקריירה בצורה אחרת, גם התחייבויות מסחריות רבות מול ספונסרים מקשות על קבלת החלטה כזו.

ניימאר צפוי לשוב לסנטוס כבר ב-17 ביולי ולעבור סדרת בדיקות רפואיות, שלאחריהן יחל שלב של חזרה הדרגתית לאימונים. רק לאחר מכן צפוי הברזילאי להכריע היכן ישחק בעונה הקרובה – או האם יבחר לסיים את הקריירה המפוארת שלו.