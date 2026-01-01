"בית"ר לא קשורה, אולי אברמוב יוזמן לתשאול"

אלון חכמון, כתב הפלילים של "מעריב", ב"שיחת היום" על התקפת סניפי ג'פניקה: "יש סכסוך, למשטרה קשה להתמודד עם זה. בארמוב לא יכניס את עצמו לקלחת"

ברק אברמוב עובר תקופה לא קלה ולא בגלל העונה שבפתח של בית”ר ירושלים. רשת ג’פניקה, שנמצאת בבעלותו של אברמוב, הותקפה בשלושת הימים האחרונים עם ניסיונות הצתה, השלכת רימון רסס ואפילו ירי בסניפיה, כולל הלילה (בין שני לשלישי). אלון חכמון, הכתב הפלילים של עיתון “מעריב”, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

צהריים טובים, מה שלומך?

״שלום וברכה, נכון לעת הזאת ברק אברמוב לא קשור למהות הסכסוך, צריך להיות הגונים”.

אז מה זה קשור לסכסוך של משפחת מוסלי ומשפחת ג’רושי?

״בדיוק, יש סכסוך עמוק והסכסוך הזה גולש לפסים אלימים, זה התחיל בזריקת רימון בנתניה ביום שישי בצהריים בסביבות 17:00 בבניין מגורים וזה גולש למסעדות של ג’פניקה בכמה סניפים”.

איזו משפחה בעצם קשורה למסעדה?

״הטענה היא שהזכיינות של גורמים שקשורים לג’רושי, לכאורה על פניו, ברוב זה קשור למשפחת ג’רושי. אתמול הייתה חציית קו אדום שזרקו רימון לעבר אלי מוסלי האבא ואז מיד הגיעו תגובות בערב גם מהמסעדות וגם ממשפחת ג’רושי. כל הדבר הזה הופך להיות מיקס אחד גדול וצריך להבין, למשטרת ישראל קשה להתמודד עם זה, היא תתמקד במידע מודיעני. אני יכול לספר שהרבה מאוד מהעבריינים עם כסף מנסים להיטמע בחברה לכאורה”.

משטרה (עמרי שטיין)

יש למשטרה את הכלים להתמודד עם זה? אין כרגע משטרה במדינת ישראל, אנחנו רואים את זה, איפה השר לביטחון לאומי?

״אלה הגדרות לא נכונות, צריך לשים את הדברים על דיוקם על השולחן. ראשית אתה בעצם תוקע לעצמך מקלות בגלגלים, לעבריינים יש יכולות גבוהות ביותר, מחליפים טלפון כל שעתיים, משתמשים ברחפנים, משתמשים באנשי קש, המשאבים של המשטרה לא גדולים יחסית לגודל של האוכלוסיה. ארגון הפשיעה הדומיננטי של היהודים כרגע בישראל זה של מוסלי והוא גם הבין שהוא צריך לעבוד בחו״ל בעצם, הוא כבר לא משפיע פה״.

בית״ר לא קשורה לאירועים האלה?

״ברור שלא קשורה”.

לאומי פרטנרס חתמה לאחרונה על רכישת 20% מרשת המזון של אברמוב. כמה זה קשור למה שקרה?

״אתה נוגע בדיוק בנקודה שזה יותר נסתר מגלוי. אמרתי קודם, יש פה ביצת זהב שרבים עליה. האם זה בגלל הכסף הגדול שהחברה הציעה? יכול להיות בהחלט, יש שאומרים גם שהייתה בעבר שליטה בהימורים הלא חוקיים והוא נטש אותם כי הם לא רצו ללכלך יותר את הידיים. זה כסף קטן עבורו וארגון שלישי בכלל השתלט על זה, במיוחד עכשיו בתקופת המונדיאל, יכול להיות שזה העיתוי בדיוק לסכסוך חדש״.

כל הירי יכול לפוצץ את העסקה עם לאומי?

״גם אם אתה לוקח עכשיו זיכיון של חברה אחרת ואתה מסוכסך, האם הבעלים של הרשת אחראי?״.

ברק אברמוב (אורן בן חקון)

ברק אברמוב נחקר במשטרה?

״אולי יזמינו לתשאול, יצטרכו לגבות ממנו פרטים, אבל לא חקירה, ברק לא טיפש, הוא לא יכניס את עצמו לקלחת הרותחת הזאת״.

“אף אחד לא יודע איך זה ייגמר”

איך ייגמר הסיפור?

“שאלה טובה, אף אחד לא יודע. אם המשטרה לא תעשה מעשה אפילו עם השב״כ, כדי להשאיר את הביטחון לאזרחים הנורמטיביים וגם כדי להחזיר את המשילות, אין למשטרה מספיק כוח. נשאר ב-30 שנה אותו סד”כ לדוגמא במשטרת פתח תקווה והרבה יותר תושבים, יש פה חשיבה לא נכונה או חלוקת תקציבים לא נכונה ואני לא מסיר את האחריות מהמשטרה.

“היא חייבת לטפל, היא מכירה את הארגונים האלה, היא הייתה צריכה להיכנס כבר באירוע הראשון, אבל בואו נהיה הוגנים - מצפים מהם לטפל בהכל. גם חרדים גם פח”ע, גם פלילי, ואז הפלילי נעלם כי אין מספיק כוח, אני מניח שהאירוע הזה הוא בהחלט יינעל על ידי המערכת״.

מה עם בן גביר, לאן הוא נעלם?

״אני לא חבר שלו, אתה יכול להתקשר אליו. לא חושב שזאת אשמתו, שהוא בא לזירות אומרים ‘למה הוא מגיע לזירות’. רימונים תקניים צה”ליים שמגיעים – איך זה הגיוני, איך גונבים כל כך הרבה רימונים, זה לא הגיוני״.