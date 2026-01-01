"באנגליה כנראה כן יקבלו את חלאילי": דעת המומחה

אחרי שעסקת ענאן חלאילי לאינטר נפלה בגלל הבדיקות הרפואיות, מומחה לקרדיולוגיה מאיכילוב עלה ל"שיחת היום" כדי להסביר: "זה תלוי בגישה של הרופא"

ענאן חלאילי היה קרוב מאוד לחתום באינטר ולעשות היסטוריה כהעברה הישראלית הכי יקרה, אבל הבדיקות הרפואיות המחמירות באיטליה מנעו את זה וכעת הקיצוני הישראלי יצטרך לחפש יעד אחר לעונה הקרובה, או כמובן להמשיך באוניון סן ז’ילואז. אז מה בעצם קרה בבדיקות? ד”ר ארז לוי, מומחה קרדיולוגיה ספורט מאיכילוב, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה שלומך, עשית התמחות בחו״ל ואתה מכיר את זה מצוין, איך אתה רואה את המקרה של חלאילי?

״קודם כל צריך להגיד שאנחנו לא חשופים לחיסיון הרפואי שלו, אבל בדרך כלל בבדיקות האלה מזהים משהו חריג ואז עושים עוד בדיקות ואנחנו יודעים שבאיטליה מחמירים מאוד עם הבדיקות האלה וכנראה הם ראו משהו חריג ורצו עוד בדיקות. כנראה שבמקומות אחרים לא היו עושים עוד בדיקות, אבל עוד פעם אני לא חשוף לכל הפרטים אז קצת קשה להגיד מה בדיוק גילו״.

ממה שאנחנו הבנו יש כנראה הפרעה קטנה בקצב הלב ובגלל זה הבדיקות הנוספות, אמרו שזה שכיח מאוד אבל באיטליה מחמירים, כמה זה מעמיד את השחקן בסכנה בעיניך?

״זה נורא תלוי מה יש ומה האבחנה הרפואית שהובילה לזה, יש מחלות גנטיות שנולדים איתן ואז זה מאוד מסכן את השחקן ויכול להגיע אפילו למוות על המגרש״.

ענאן חלאילי (IMAGO)

אתה היית קשור לרופא שלו עכשיו בהתמחות?

“חלק מהרופאים שלו, הייתי עכשיו בלונדון עם הרופא של הפריימר ליג ויש הבדל מאוד מהותי בין אנגליה לאיטליה ואולי נלך רגע אחורה. לב של ספורטאי בעצם עושה שינויים אנטומיים, ואז מה שקורה בהכנה לעונה זה נקרא פתולוגי, ואותם בודקים הרבה יותר מאנשים רגילים. אצלו ראו משהו כנראה שהוביל לבדיקה נוספת, זה ממש קשור למה הפתולוגיה שאתה עושה, פעילות פיזית מגדילה את זה ויש מצבים אחרים שהם יותר מקלים שמצריך בדיקות נוספות ואז יש אישור לשחקן לשחק. באיטליה פוסלים הרבה ספורטאים כמו אריקסן שהיה באינטר והתמוטט״.

איך אתה מסביר את ההבדלים בין אנגליה לאיטליה?

״זה נורא תלוי בגישה של הרופא המוביל בכל מדינה, יש להגיד שהקרדיולוגיה מגיעה מאיטליה וגם מאנגליה, זה לא מקצועי להגיד אבל זה מאוד תלוי בגישה של הרופא ואיך הוא ניגש לבדיקות על כל שחקן. באנגליה יש גישה הרבה יותר משולבת גם עם המשפחה של השחקן״.

ענאן חלאילי (צילום מסך)

חלאילי יוכל למצוא קבוצה באנגליה?

״אני אומר את זה בזהירות כי אני לא יודע את כל הפרטים, אבל כן, כנראה באנגליה כן יקבלו אותו ובאיטליה לא״.

איך אתה רואה את הגישה בישראל?

״בישראל יש את חוק הספורט, זה חוק כללי יותר, כל ספורטאי או אגודה חייבת לעשות בדיקות מקיפות והמנגנון הוא די דומה למה שקורה באיטליה או באנגליה – אם רואים משהו חריג אז עושים בדיקות יותר מקיפות ואז מחליטים מה הלאה״.