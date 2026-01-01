"יש יתרון לנוף הגליל בליגה א', רוצים לעלות"

המנהל המקצועי, רועי כהן, שחזר לאחרונה לקבוצה שירדה ליגה, דיבר בתוכנית "שיחת היום": "מתפללים שהדברים יסתדרו, גיל ברעם נשאר". וגם: כפר קאסם

הפועל נוף הגליל עוברת תקופה סוערת לאחר הירידה לליגה א', כשלא מעט סימני שאלה מרחפים סביב עתיד המועדון. המנהל המקצועי רועי כהן, שחזר לאחרונה לקבוצה, התארח בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE והתייחס למצב בנוף הגליל, לתוכניות לקראת העונה הקרובה ולדרך שבה המועדון מתכוון לחזור למסלול.

לפני חודש אמרו שאתה לא רוצה לחזור, מה קרה ב48 שעות האחרונות?

”קודם כל ראש העיר היה חשוב לו להביא משקיעים לקבוצה, העסקה עם אייל ברקוביץ’ נפלה”.

למה נפלה?

”לא ענייני, יש הרבה פרטים שאני לא קשור אליהם ובסופו של דבר התחלתי לעבוד ואני מקווה שנעשה ונצליח”.

לאן הקבוצה הולכת, מה המטרה?

”קודם כל מועדון כזה כמו נוף הגליל, שיורד לליגה א’, חשוב לציין 25 שנה בליגות הגבוהות, אנחנו רוצים לעלות ליגה כמובן, אנחנו מתפללים שהדברים יסתדרו לנו כמו שאנחנו רוצים”.

בסוף גיל ברעם נשאר?

”כן, הוא נשאר, אני יכול להגיד שאתמול ישבתי גם עם גיל וגם עם ראש העיר והגענו להסכמות משותפות”.

גיל ברעם (פרטי)

“צריכים לעבוד קשה, יש לנו יתרון”

מה התקציב שראש העיר נותן לכם?

”זה עוד דברים שייסגרו בימים הקרובים, יש הגבלה בליגה א׳, עוד היום יש פגישה שנשב על התקציב ויש עוד דברים שצריך לדבר עליהם, צריך להביא ספונסרים שזאת עבודה שלי ושל גיל, אנחנו צריכים להתחיל עכשיו לעבוד קשה, התחלנו באיחור, יש יתרון לנוף הגליל בליגה א’”.

מי הולך להיות המאמן?

”זה גם משהו שעכשיו נתחיל לעבוד עליו, יש מספר מועמדים”.

למה עזבת את כפר קאסם?

”עשיתי שלוש שנים, ולעשות תפקיד שלוש שנים זה מראה על יציבות, אני וראש העיר הגענו להסכמות שצריך לעשות רענון וזה דבר טבעי, הצלחתי להחזיק את המועדון עם הראש מעל המים, גם העונה האחרונה הייתה טובה אבל בסופו של דבר איך שזה קורה בכדורגל אחרי שלוש שנים יוצאים לדרך לדשה, מאחל הרבה בהצלחה לכפר קאסם”.