"בתקופה של גאידמק לא הייתה כמות מנויים כזו"

קובי מויאל ב"שיחת היום" על בית"ר: "שמח שאלמוג כהן לא ברח מזה והצהיר שהכוונה היא אליפות, אבל האוהדים צריכים להבין שהעונה יהיה הרבה יותר קשה"

בית"ר ירושלים ממשיכה בהכנות לעונה החדשה, כשמשחקי מוקדמות הקונפרנס ליג כבר מעבר לפינה ובמועדון עדיין פועלים לחזק את הסגל. שחקן העבר קובי מויאל התארח בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE והתייחס לאוהדים שרכשו את כל המנויים, מצב הקבוצה, הרכש, הציפיות לעונה הקרובה והאתגרים שמצפים לצהובים-שחורים.

קובי, קשה להתעלם מה שקורה עם הקהל?

״כן, ברור, הקהל מצביע ברגליים, יש אמון מלא. אני חושב שגם מבחינה ניהולית עושים עבודה מאוד טובה, בתקופה שאני שיחקתי אצל גאידמק לא הגיעו לכמות מנויים כזאת אז זה אומר שעושים עבודה טובה. גם השאירו את רוב השלד והביאו חיזוקים טובים כמו יוספי, וורקו ו-וייסמן, אני אוהב את העבודה שעושים בבית״ר״.

איפה נכנס יוספי שגם יכול לשחק בקישור?

״יוספי יכול לשחק גם בקו ימין וגם ב-10, הוא מאוד ורסטילי. אני עדיין חושב שצריך להביא קשר 6 ובלם שאני יודע שרוצים והם צודקים, אני חושב שגם למגינים צריך מחליפים יותר טובים״.

ברק אברמוב ואלמוג כהן (אורן בן חקון)

קובי מויאל (פרטי)

העונה הקרובה יכולה להסתיים באליפות?

״אני מאוד שמח שאלמוג לא ברח מזה והצהיר שזו הכוונה, רואים שיש מאמן שמאמין בקבוצה אבל בסופו של דבר האוהדים צריכים להבין שהעונה יהיה הרבה יותר קשה. הפועל ת״א ומכבי חיפה יתחזקו הרבה יותר ויהיו גם במאבק, תהיה תחרות עד הסוף. בית״ר בונה את זה נכון וזה יילך עד הסוף. ועוד דבר חשוב, הפודקאסט שלנו חוזר במוצאי שבת״.