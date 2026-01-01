אתם בוחרים: מי יהיה התגלית של מונדיאל 2026?

מנזמבי השווייצרי שהפך להפתעה, קיניונס שהוביל את מקסיקו, ווזיניה שהדהים את כולם או סייבארי שסחף את מרוקו. הצביעו לתגלית של Winner בגביע העולם

לא מעט כוכבים קצת פחות מוכרים פרצו במונדיאל 2026 והפכו לשמות המדוברים של הטורניר. כעת, זה הזמן שלכם לבחור את תגלית המונדיאל של Winner. אלו חמשת המועמדים:

לוגו Winner (מערכת ONE)

יוהאן מנזמבי (שווייץ)

יוהאן מנזמבי (IMAGO)

הקשר בן ה-19 הפך לאחת ההפתעות הנעימות של שווייץ בטורניר. מנזאמבי הציג יכולת מרשימה במרכז המגרש, שילב בין עבודה הגנתית למשחק התקפי איכותי והיה אחד הגורמים המרכזיים לכך שהשוויצרים הגיעו עד רבע הגמר, כאשר כבש 3 שערים ובישל עוד שניים.

חוליאן קיניונס (מקסיקו)

חוליאן קיניונס (רויטרס)

חלוץ מקסיקו סיפק את אחת הפריצות הגדולות של המונדיאל. קיניונס היה מהשחקנים הבולטים במסע של המארחת, כבש שערים חשובים (4 בסה”כ) ובישול גול אחד, היה מעורב במספר מהלכי התקפה משמעותיים וסייע לנבחרתו להגיע לשלבי הנוקאאוט.

ווזיניה (כף ורדה)

ווזיניה (IMAGO)

השוער הוותיק היה מהאחראים המרכזיים לאחד הסיפורים הגדולים של הטורניר. עם הצגה מול ספרד עם שורת הצלות מרשימות, כשכזכור גרם לו לעלייה ענקית במספר העוקבים באינסטגרם ואף כיום הוא השוער עם הכי הרבה עוקבים, הוא הנהיג עם הניסיון שלו והוביל את כף ורדה להישג ההיסטורי של שמינית הגמר והיה אחד מהשוערים הטובים.

איסמעיל סייבארי (מרוקו)

איסמעיל סייבארי (IMAGO)

הקשר ההתקפי של פ.ס.וו המשיך את ההתקדמות שלו גם בזירה הבינלאומית והיה אחד השחקנים החשובים של מרוקו. סייבארי הצטיין בניהול המשחק, כבש שלושה שערים והיה חלק משמעותי מהנבחרת, כאשר ברבע הגמר מול צרפת הוא לא השתתף והיה חסר לחבריו, זאת כזכור בעקבות הפציעה מול קנדה בשמינית.

קארים אלייבגוביץ' (בוסניה והרצגובינה)

קארים אלייבגוביץ' (רויטרס)

הכישרון הבוסני היה מהשמות שהפתיעו את אוהדי הכדורגל ברחבי העולם. אלייבגוביץ’ הפגין יכולת אישית טובה לאורך הטורניר, כאשר בוסניה אמנם לא הגיעה רחוק, אך הוא כבש שער אחד בארבעה משחקים ועזר לחבריו לסיים במקום השלישי, עד ההפסד 2:0 לארצות הברית בשמינית הגמר.