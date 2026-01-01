טבריה דורשת לחקור את החוקר בפרשת העירויים

עו"ד אייל יפה שלח מכתב למנהל האגף המשפטי של ההתאחדות ודרש לערוך "חקירה מיידית בנטען ע"י החוקר וכנגדו" על עירויים של קבוצות נוספות והימורים

פרשת העירויים לא יורדת מהכותרות והבוקר (שלישי), נשלח מכתב מטעם משרד עורכי הדין "צבי יפה ושות'" בשם עירוני טבריה למנהל האגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל, עו"ד רן כהן ניסן. במכתב יש דרישה לעריכת "חקירה מיידית בנטען על ידי החוקר וכנגד החוקר דין פרגר, המגובה לטענתם בתמיכת ההתאחדות.

המכתב של עו"ד אייל יפה מפרט שורה ארוכה של טענות חמורות ביותר לגבי התנהלותו של פרגר, ובו ננכתב: “אבקש לדעת מה בכוונת ההתאחדות לעשות בהתייחס לעובדות והטענות העולות מדי יום בחקירות המודלפות באופן בלתי חוקי ותדיר לתקשורת".

הנקודות שצוינו במכתב

"מתן עירויים על ידי קבוצות נוספות בליגת העל; טענת דין פרדר על מרעורבות רבה של שחקנים בליגת העל בהימורים; איומים, מניפולציות, שקרים והסתר מידע לרבות בדיקות פוליגרף על ידי מר פרגר ומי מטעמו.

“אכיפה בררנית בולטת והתעלמות ממידע על עבירות חמורות (הימורים) ועל מידע לביצוע עירויים בקבוצות שונות בליגת העל".

עוד נכתב: “המסע התקשורתי נגד עירוני טבריה תוך אפליה חמורה מאוד ביחס לקבוצות אחרות, תוך הפגרה בוטה של חוק הגנת הפרטיות וזכויות נאשמים. תקוותי שהפעם מרשתי תקבל תגובה ענייני ופרטנית לנטען ולמבוקש לעיל".