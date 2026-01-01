צוות שיפוט ישראלי ישפוט משחק גומלין בקונפרנס

מינוי נוסף לישראלים במסגרת המפעלים האירופאיים: גל לוי ינהל את משחק בין דינאמו טביליסי למונדורף ביום חמישי, בביוף ומדינה עוזריו, מזרחי הרביעי

צוות שיפוט ישראלי מלא ייצא לגאורגיה על מנת לנהל את משחק הגומלין במסגרת הסיבוב הראשון של מוקדמות הקונפרנס ליג, בו תארח דינאמו טביליסי את מונדורף מלוקסמבורג ביום חמישי ב-20:00.

את המשחק ישפוט גל לוי, כאשר יוסי בביוף ודור מדינה ישמשו כעוזרי השופט. יואב מזרחי ישלים את הצוות הישראלי כשופט הרביעי במשחק, שייערך במסגרת הגומלין של הסיבוב הראשון במפעל האירופי.

מדובר במינוי נוסף לצוות שיפוט ישראלי במסגרת משחקי המפעלים האירופיים של אופ"א, כאשר השופטים הישראלים ממשיכים לקבל אמון ולייצג את הכדורגל הישראלי גם בזירה הבינלאומית.