מחפשת חיזוק: קשר מחוף השנהב נבחן במכבי נתניה

איזאק טסיבאנגו, שגדל במחלקת הנוער של אנדרלכט הבלגית, הצטרף למחנה האימונים של היהלומים. בנוסף, בילו, שנפצע במשחק האחרון, ישוב לאימונים בהדרגה

במכבי נתניה ממשיכים לנסות להתחזק לקראת העונה הקרובה, כשבינתיים הקבוצה שוהה במחנה האימונים שם ניצחה את קבוצת המילואים של קראקוביה. מי שיחל מבחנים במהלך המחנה הוא הקשר איזאק טסיבאנגו, מחוף השנהב שגדל במחלקת הנוער של אנדרלכט.

הקשר בן ה-23, שיחק בשתי העונות האחרונות בליגה באמירויות, כשעוד קודם לכן שיחק בבאנדירמאספור התורכית. הוא יכול לשחק בכל עמדות הקישור ההתקפי.

בינתיים, היהלומים נשמו לרווחה כאשר שחקן ההתקפה עוז בילו, שנפצע במשחק האחרון מול קראקוביה, לא סובל מפגיעה חמורה ויחזור לאימונים בהדרגה.