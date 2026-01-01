אצילי וירדן כהן נכוו מאבוקה, אלפי אוהדים הגיעו

צפו: אבוקות, שירים, שחקנים על הכתפיים, שריפה שפרצה ואווירה אדירה באימון הפתוח של בית"ר. ברקע, סולד אאוט של 20 אלף מנויים והקהל משדר אמונה

בבית״ר ירושלים לא זוכרים בשנים האחרונות התלהבות כזו סביב הקבוצה. אלפים הגיעו לאימון פתיחת העונה בבית וגן, לא פחות מ-20,000 מנויים כבר נמכרו, הסגל התחזק במספר שחקנים משמעותיים, השלד המרכזי מהעונה שעברה נשאר, והתחושה בקרב האוהדים היא שבית”ר יכולה לעשות את הצעד הנוסף ולזכות העונה בתואר תואר האליפות.

האווירה בבית וגן היום (שלישי) המחישה היטב את הציפיות. אלפי אוהדים מילאו את המתחם, שרו ללא הפסקה, הדליקו אבוקות, הניפו שחקנים על הכתפיים והעניקו לקבוצה קבלת פנים חגיגית לקראת פתיחת העונה. במשך דקות ארוכות שרו האוהדים לשחקנים ולאנשי הצוות המקצועי, כשהתחושה הייתה קרנבל של ממש לקראת פתיחת העונה.

הלם: אוהדי ביתר גרמו לשריפה בסמוך למגרש

טירוף בבית וגן (אורן בן חקון)

אווירה מחשמלת בבית וגן (אורן בן חקון)

בבית”ר מבינים כי לצד הציפיות הגבוהות מגיעה גם אחריות גדולה. לאחר שבעונה שעברה הקבוצה הייתה קרובה למאבק האליפות עד מחזורי הסיום, במועדון מאמינים כי החיזוק שבוצע בקיץ, יחד עם המשכיות מקצועית והחיבור עם הקהל, יכולים להפוך את הקבוצה למועמדת אמיתית לצמרת.

5,000 אוהדים באימון הפתיחה (אורן בן חקון)

טירוף בבית וגן (אחר)

סגל מתחדש, מטרות חדשות

בסיום העונה שעברה נפרדו הצהובים-שחורים מדור מיכה, דור חוגי, חסונד גונזאלס, גרגורי מורוזוב וירין לוי. מנגד, הצטרפו לסגל תומר יוספי, יוג’ין אנסה, דניאל וורקו, נועם מוצ’ה, שון וייסמן, נבו שדו, דביר ניר ועמית חילו שעלה מקבוצת הנוער.

טירוף בבית וגן (אורן בן חקון)

אבוקות באוויר (אורן בן חקון)

בנוסף, חזרו מהשאלות רביד אברג’יל, עילאי חגג, נדב מרקוביץ’ וליאל דרעי, כאשר חלקם ינסו להרשים את אלמוג כהן ולהשתלב בסגל הבוגר לקראת העונה הקרובה. בבית”ר יודעים שההתלהבות סביב הקבוצה שוברת שיאים, אך מדגישים כי כעת המבחן יהיה לתרגם את האווירה ביציעים להצלחה על כר הדשא.

גורם במועדון אמר ל-ONE: ״הקהל נותן לנו כוח אדיר, אבל עכשיו האחריות היא שלנו להחזיר לו על המגרש. יש פה רעב גדול להצליח וכולם מבינים את גודל הציפיות״.

הרכב של שון וייסמן מוקף באוהדים (גיא בן זיו)

האוהדים מתנפלים על המכוניות של השחקנים באימון ​ (גיא בן זיו)

האוהדים מתנפלים על המכונית של השחקנים ביציאה מבית וגן (גיא בן זיו)

שריפה פרצה בבית וגן בעקבות האבוקות (אחר)

מכבי האש משתלטים על השריפה שפרצה (אחר)

מכבי האש מכבים את השריפה (אורן בן חקון)

אוהדי בית״ר ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)

טירוף בבית וגן (אורן בן חקון)

אוהדים עומדים על הטריבונות בבית וגן (אורן בן חקון)

במהלך החגיגות עם האוהדים, עומר אצילי וירדן כהן החזיקו אבוקות והתלוננו על כוויות קלות. כהן נכווה קלות בכתף לאחר שנפתחה אבוקה סמוך אליו, בעוד אצילי חש חום בכפות ידיו לאחר שהחזיק אבוקה. השניים לא נזקקו לטיפול רפואי והמשיכו כרגיל בחגיגות. בנוסף, פצצת תאורה שנורתה באזור בית וגן גרמה לשריפה קטנה, אך לוחמי האש השתלטו עליה במהירות וכיבו אותה.