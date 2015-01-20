ספרד ניצחה 0:2 את צרפת והעפילה לגמר המונדיאל

אמבפה ודמבלה בחוץ: לה רוחה העפילו לגמר המונדיאל כשנטרלו לחלוטין את הטריקולור והדיחו אותם ביום העצמאות הצרפתי. אויארסבאל כבש בפנדל, פורו חתם

נבחרת ספרד העפילה לגמר מונדיאל 2026 לאחר ניצחון מרשים 0:2 על צרפת בחצי הגמר. החבורה של לואיס דה לה פואנטה שלטה במשחק כמעט לכל אורכו, נטרלה לחלוטין את קיליאן אמבפה וחבריו, והכריעה את ההתמודדות בזכות שערים של מיקל אויארסבאל מהנקודה הלבנה ופדרו פורו. כעת מחכה ללה רוחה רק עוד משחק אחד בדרך לזכייה שנייה בתולדותיהם בגביע העולם.

כבר בפתיחה היה ברור כיצד יתפתח המשחק. ספרד החזיקה בכדור, בעוד צרפת הסתגרה מאחור וניסתה לעקוץ במתפרצות באמצעות הרביעייה ההתקפית שלה – אמבפה, אוסמאן דמבלה, מייקל אוליסה ובראדלי ברקולה. הספרדים הניעו את הכדור בסבלנות ונמנעו מסיכונים, בידיעה שכל איבוד עלול להיות קריטי מול המהירות של הצרפתים.

לאמין סחט פנדל, פורו הכפיל

רגע לפני הפסקת השתייה הראשונה הגיע המפנה. לאמין ימאל השתלט על כדור בתוך הרחבה, לוקה דין הגיע באיחור והכשיל אותו בפנדל ברור. מיקל אויארסבאל לקח אחריות, התעלם מהניסיונות של שחקני צרפת להוציא אותו מריכוז ושלח בעיטה מדויקת לרשת כדי לקבוע 0:1.

שחקני נבחרת ספרד שמחים (רויטרס)

השער העניק ביטחון נוסף לספרדים, שהמשיכו ללחוץ ולשלוט. דני אולמו ולאמין ימאל כמעט יצרו את השני במהלך קבוצתי נהדר, אך הבעיטה של פביאן רואיס חלפה מחוץ למסגרת. מנגד, צרפת כמעט שלא הצליחה לאיים, וגם כאשר אמבפה הצליח להשתחרר מאחורי ההגנה, אונאי סימון יצא בזמן מחוץ לרחבה ומנע ממנו להגיע לכדור.

ספרד המשיכה לשלוט גם אחרי ההפסקה והפכה את המשחק כמעט לאימון מסירות. השער השני הגיע לאחר מהלך קבוצתי נהדר: דני אולמו נכנס בין הבלמים, קיבל מסירת קיר מפדרו פורו והחזיר לו כדור מצוין, כשהמגן סיים בבעיטה חדה לפינה הקרובה וקבע 0:2. לאמין ימאל כבר חגג שער משלו זמן קצר לאחר מכן, אך הוא נפסל בנבדל של סנטימטרים.

דזירה דואה מאוכזב ומכסה את פניו (רויטרס)

צרפת לא הצליחה להגיב. אמבפה הסתפק בבעיטה אחת מחוץ לרחבה, ורק לקראת הסיום רשמה הנבחרת את הבעיטות הבודדות שלה למסגרת, כולל ניסיון של דזירה דואה שנעצר אצל אונאי סימון לאחר טעות ביציאה של ספרד. זה היה מעט מדי ומאוחר מדי עבור הטריקולור, שנוטרלו כמעט לחלוטין במשך רוב המשחק. עם שריקות ה"אולה" מהיציעים בדקות הסיום, ספרד חגגה ניצחון גדול, שלישי ברציפות על צרפת בשלב חצי הגמר של טורניר גדול, וכעת היא רחוקה ניצחון אחד בלבד מזכייה שנייה בתולדותיה בגביע העולם.