"תקרית הגמר? לא יכול להאשים חבר שהגן על חבר"

קפטן מכבי תל אביב דיבר במסע"ת לקראת אלוף האלופים מול ב"ש: "שמח להיות פה, אני והמועדון עברנו תהליך". מילר: "נצטרך להגן, לתקוף ולהפסיד כקבוצה"

פתיחת עונת 2026/27 בכדורגל הישראלי מתקרבת בצעדי ענק, כשהיום (שלישי) מכבי תל אביב ערכה מסיבת עיתונאים לקראת המשחק הרשמי הראשון שלה, במסגרת אלוף האלופים מול אלופת המדינה, הפועל באר שבע.

מלבד שחזור גמר הגביע מהשנה שעברה, במחנה הצהוב גם מתכוננים לצמד המפגשים בסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית, כשהיריבה תתגלה בחמישי הקרוב אחרי משחק הגומלין בין שריף טיראספול לאלומיני.

ראשון עלה לדבר קפטן הצהובים, דור פרץ: “אתמצת את הדברים, הנקודה העיקרית היא שאני פה ואני שמח להיות פה. תהליכים צריכים להתרחש והמועדון ואני עברנו תהליך מסוים, אני שמח מאוד ממה שהחלטתי ואני שמח שהמועדון ראה את הדברים הנכונים בי”.

קני מילר ודור פרץ (חגי מיכאלי)

“היו לי שיקולים אישיים, בסוף אני והמשפחה שלי ביחד שמנו את כל הדברים על המאזניים והבנו מה זה מכבי תל אביב בשבילנו ועבורנו. מכבי תל אביב זה המקום הגבוה ביותר עבורי ובחרנו לפי כל המשתנים”.

“מישהו שלח שהייתה סטטיסטיקה שלקחנו 2 אליפויות וגביע ואז יצאתי לחו”ל, ואז שוב אותו דבר. אמרתי שאולי אני חייב לקדש את הסטטיסטיקה אבל בסוף לא. עשיתי את הבחירות הטובות עבורי”.

“אין רכש? תהליכים מתגבשים ומתרחשים פה. כולם יודעים שאנחנו צריכים להתחזק והשחקנים בדרך ואני בטוח שיגיעו לפה שחקנים טובים. בסוף יש לנו כאן חומר שחקנים מאוד טוב משנה שעברה והשלד הבסיסי מבחינתי ברמה הגבוהה ביותר, כמובן שצריך חיזוק בעונה הנוכחית כדי לצעוד לעבר היעדים שאנחנו רוצים להשיג”.

דור פרץ (חגי מיכאלי)

“מבחינתי קני יודע להוביל את הקבוצה למקומות טובים ונכונים, ערכים גבוהים ונכונים גם למכבי וגם לנו כשחקנים. אני מאוד שמח שהוא ממשיך. ברגע ששמעתי שהוא ממשיך זה גם עשה לי משהו וידעתי שיש עם מי לצעוד בעונה הזו. זה אחד המשתנים שמאוד שמחתי מהם”.

“כמו תמיד. נכנסים לכושר במחנה האימונים. זה קורה בהדרגה אבל זה המשחקים הכי חשובים שלנו בעונה. סופר קאפ עוד יומיים על תואר וחצי עם ההמשך לגביע הטוטו, ואז אירופה שמאוד משמעותי להמשך העונה. האנרגיה מאוד גבוהה, משמעת ברמה גבוהה”.

דור פרץ (חגי מיכאלי)

“זה לאו דווקא להשיג מה שלא השגתי, אלא להמשיך להשיג את הדברים שעשיתי ולהוסיף עוד אליפות ועוד גביע ועוד תארים ולראות עוד שחקנים פורחים ומצטיינים בקבוצה הזו, זה יעשה לי נפלא. כל עוד נמשיך לייצר הצלחה של תארים ושל מועדון שנשאר בטופ, אני אהיה מבסוט”.

“הפועל ב”ש? כמו כל מפגש ענק, זו יריבה קשה, אלופת המדינה ואנחנו מתייחסים בכבוד. מצד שני אנחנו רוצים לזכות בכל תואר וזה תהואר הראשון לעונה. אנחנו מתכוננים למשחק ואני מקווה שנעשה את הכי טוב שלנו”.

“נצטרך לשמור על עקביות. משחק ההגנה הקבוצתי שלנו, נצטרך להיות מחויבים בכל התחרויות, להיות קבוצה שמחה ויצירתית מקדימה, זה מה שעושה טוב לקהל וזה מה שיעשה לנו טוב, אבל צריך לשמור גם על שער נקי”.

קני מילר ודור פרץ (חגי מיכאלי)

“תקרית גמר הגביע היא תקרית שאנחנו לא רוצים שתקרה, אבל מצד שני יש כאן אמוציות וגביע שהיה מונח על הכף. דברים התלקחו ונהייתה מהומה, אנחנו לא רוצים לראות דברים כאלה במגרש, אבל מצד שני אנחנו שם אחד בשביל השני. אני לא יכול להאשים שחקן שהגן על חברו. אני שמח שהיינו אחד לצד שני”.

לאחר מכן דיבר מאמן הצהובים, קני מילר: “יש לנו משחק גמר ודור הסביא את החשיבות של המשחק ומה מונח על הכף. שיחקנו נגד ב”ש 4 פעמים מאז שהגעתי, זו קבוצה מצוינת שזכתה באליפות, אנחנו צריכים להתמודד מולם, אבל זה משחק אחד ואנחנו צריכים להגיע עם האנרגיה הנכונה ולנצח במשחק”.

קני מילר (חגי מיכאלי)

“עבורי אנחנו צריכים להמשיך ביכולת איתה סיימנו את העונה שעברה, אנחנו צריכים להגן כקבוצה, לתקוף כקבוצה, לנצח ולהפסיד כקבוצה. אנחנו צריכים להשתפר כקבוצה, נעשה את ההתאמות שאנחנו צריכים לעשות ולתקן את הטעויות מהשנה שעברה”.

“יהיה משחק מאוד קשה, יש להם שחקנים מצוינים, אבל גם לנו. יש פה שתי קבוצות מצוינות והמשחק יוכרע על הפרטים הקטנים. אנחנו נצטרך לנצל את ההזדמנויות שלנו ואפילו להבקיע כמה שערים במחצית הראשונה. נצטרך להגיע עם האינטנסיביות המתאימה, ואם ניפול בדברים הקטנים אז ילך לנו קצת קשה יותר. יש לנו איכויות ונגיע הכי מוכנים שיש”.

קני מילר (חגי מיכאלי)

“המועדון עובד מאוד קשה, כדי לצרף שחקנים ואני בטוח שבקהל יראו פרצופים חדשים. לפעמים זה לוקח קצת זמן, יש כאן עניין של סוכנים, קבוצות ושחקנים, אבל אני בטוח שיגיע רכש בקרוב”.

קני מילר באימון מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

שחקני מכבי תל אביב באימון (חגי מיכאלי)

דן גלזר באימון מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

דן גלזר (חגי מיכאלי)

עידו שחר, אושר דוידה וסייד אבו פרחי (חגי מיכאלי)

אימון הפתיחה של מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)