קבוצת ליגת העל לנוער החלו להירשם ל-2026/27

ממכבי תל אביב ועד לעירוני קריית שמונה, כבר 8 קבוצות רשומות בפורטל ההתאחדות, כשחלקן מציגות סגל כמעט מלא וחלקן עדיין מלקטות שחקנים

בעוד חודש ימים, ב-15/08, תיפתח ליגת העל לנוער לעונת המשחקים 2026/27, כשלאט לאט עוד ועוד קבוצות רושמות עצמן לעונה החדשה ומציגות את סגליהן, לצד שחרורים, העברות וצוות מקצועי. נכון לכרגע, שמונה קבוצות רשמו עצמן לעונה הקרובה בפורטל ההתאחדות, כולל האלופה המכהנת, מכבי תל אביב.

מעבר לאלופה של העונה החולפת, נרשמו גם הפועל תל אביב, שהייתה לסגניתה ונתנה פייט לא רע לאורך כל השנה, מכבי נתניה, בני יהודה תל אביב, מ.ס אשדוד, הפועל כפר סבא, הפועל ראשון לציון ועירוני קריית שמונה. יתר הקבוצות מהמועדונים שטרם נרשמו צפויות לעשות זאת בימים הקרובים ולהתחיל לשבץ את הסגל והצוותים המקצועיים.

במכבי תל אביב עדיין לא פרסמו הסגל שלהם לעונה הקרובה, כשדן רומן ימשיך על הקווים. ליאור סולוביי נגרע מהמערכת, שחקן עבר במחלקת הנוער שאיננו עוד משחק כדורגל בימים אלה.

שחקני הנוער של מכבי תל אביב חוגגים אליפות (עמרי שטיין)

בהפועל תל אביב ציינו במערכות כי אסף גרנשטיין ישמש כבעל זכות חתימה ואיש קשר נוסף במועדון, למרות שצפוי לשמש כמאמן הקבוצה, אחרי מינוי גיחא ליפקה כמנהל מקצועי שיחליפו. בסגל השחקנים נרשמו: דאגים אבי, עידו אהרון, רואי אוחנה, גיא אליגולאשוילי, ינון אלקוקין, ינאל בזאדוג, יובל בן משה, נועם ג'ורג', פואד גנאים, דניאל דרינפלד, נועם דבראשוילי, נועם דר, שי וקסמן, איתמר חוסיד, אושרי טשומה, נהאי כהן ברגמן, יובל לוטן, עומרי לוי, ליאור מלדה, עילאי מליחי, טזבוו מלסה, סער ממן, נועם נונה, עמיר נמני, אופק ציפרוט, ולנטין קודזין, ירין קרץ, אורי רבינוביץ וירדן שאנסי.

במכבי נתניה עדיין לא פרסמו הסגל שלהם לעונה הקרובה, כשסשה פלדמן ימשיך על הקווים. מן המערכת נגרעו שחקני העבר במחלקת הנוער: אמרי זגדון, זיו מטרני, ארז אבו סעדה, איגור מירושניק וברסוק מיכאל.

בבני יהודה ת"א מציגים לעת עתה רק שני שחקנים בסגל שלהם: נהוראי אלפיה ועומר זרחיה. את הקבוצה יאמן גם בעונה הקרובה איתמר ניצן. מן המערכת נגרעו שחקני העבר במחלקת הנוער: בן עדי אבו, ליאב קשת, נעם בן אנו, ליאם כאשריאן, פלג ויס, איתי זיתוני, נעם יפת, אורי אמר, צ'אלצ'או אלמו וליאל כהן.

איתמר ניצן (שחר גרוס)

במ.ס אשדוד פרסמו סגל בן 17 שחקנים הכולל את ציון אהל, ניסן אזולאי, נועם אליאס, מלאכי אלישקאשוילי, ליאב אניאו, מתן ביינרט, שוקני הילאי, לירוי חנן, יהב יפרח, יהונתן מלכא, ליאם מלכה, נועם נחמני, נאור סויסה, ליאם עמוס, רועי פרחי, גיא רייזמן וגל שגב. מי שימשיך לעמוד על הקווים הוא אלעד גבאי. מבחינת שחרורים, נגרע שחקן מחלקת הנוער מן העבר ליאב צ'קול.

בהפועל כפר סבא עדיין לא פרסמו הסגל שלהם לעונה הקרובה, כשדן קובליו ימשיך על הקווים. המנהל המקצועי החדש במערכת יהיה עמית ארצי. מן המערכת נגרעו שחקני העבר במחלקת הנוער: עידן טננבוים, נעם טוהר, עומר טולדו, יואב מירום, שי רוט חיות ואור מחלב.

בהפועל ראשון לציון עדיין לא פרסמו הסגל שלהם לעונה הקרובה, כששימי אברהם ישמש כמאמן הקבוצה. מן המערכת נגרעו שחקני העבר במחלקת הנוער: נהוראי לזר, בן יוסופוב, עילי לופו, אופיר רוקח, ירין נונה, עומר דוד, נדב צ'קול, איתי דנוך ושיאל שליו.

בעירוני קריית שמונה מציגים לעת עתה סגל בן תשעה שחקנים, הכולל את איתי אקסול, איתי ברודסקי, עידו חג'אג', רן יואל, אורן לוי, עומרי לוי, אביעד מלכה, גולן עוז ורון פוגל. עומר לוינזון ימשיך על הקווים לעונה נוספת. מן המערכת נגרעו שחקני העבר במחלקת הנוער: אלון כפיר, דניאל זפרני, גיא רומש, ירין עמר, יאיר אואקנין, שניר לגיסמו, אורי בראמי, הראל נפתלי, אוראל בן עזרא, אריאל חדד, אורי סבאן ועופרי לוי.