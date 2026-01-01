לאחר 17 שנים: תאמר נופי נפרד מבני אילת

עם אישור העברת זכויות הניהול לווטורי ואשתו, האיש המזוהה ביותר עם המועדון הדרומי עוזב את המערכת: "המועדון מעל הכל, אני מפנה את מקומי מההנהלה"

יש הסכם. מכבי בני אילת תועבר סופית למשפחת וטורי, לדוד ונטלי, כשמי שינהל מקצועית את הבוגרים יהיה קובי רפואה. ההסכם נחתם במעמד השניים, לצד תאמר נופי (35), שאין מזוהה יותר ממנו עם המועדון הדרומי, אותו עוזב לאחר 17 שנים רצופות, מאז היה בן 18, אי-שם בשנת 2009, מועדון בו גדל כשחקן כדורגל במחלקת הנוער והיה חלק מהסגל של הבוגרים בהמשך.

אין מזוהה יותר מתאמר נופי יחד עם מכבי בני אילת. היה לבעל זכות חתימה בבוגרים, היה מקושר למחלקת הנוער, שימש כמאמן הן בבוגרים והן במחלקת הנוער כשאת עונת 2025/26 החולפת סיים כמאמן קבוצת נערים ג' של המועדון. לא מעט עליות ומורדות בדרך, עיצבו את המועדון והעיר, וכך גם את ענף הכדורגל, ואין ספק שתאמר נופי הוא אחד מאבני הדרך החשובות במועדון.

תאמר הוא אחד מארבעת היחידים בעיר הדרומית המחזיק בתעודת מאמן U וכמובן בתעודת מדריך וגם תעודת מנהל מקצועי, לצד תעודת נושא משרה בעמותות. מדובר באיש מקצוע מהשורה הראשונה, עורך דין, בעל תואר הראשון במנהל עסקים ושני במשפטים. תאמר עבר מלא בקריירה המקצועית והאישית שלו.

תאמר נופי עם קבוצת נערים ג' של בני אילת (באדיבות המועדון)

כמאמן לקח אליפות עם הנוער ב-2021 ולקח אליפות עם ילדים א' ב-2022 וב-2012. בתקופתו, הבוגרים עלו לליגה א' שלוש פעמים בשנים 2010, 2014 וב-2021. כמנהל מקצועי הנוער עלה ליגה ב-2017 הנערים א' ו-ב', כשבנערים ג' עלתה הקבוצה לליגות הארציות ב-2020. הכי חשוב היה כי כל שנה בין שניים לשלושה שחקני מחלקת נוער עלו לבוגרים.

בשיחה עם ONE, ציין תאמר נופי: "17 שנים. אני לא מעכל. המועדון מעל הכל. כן, אני עוזב את ההנהלה. לאחר שיחות קדחתניות בשבועות האחרונים ולאחר שהצלחנו להבטיח את הדאגה לחובות העמותה ולאחר שעיריית אילת התערבה ולקחה אותם על עצמה ההתחייבויות העתידיות עליה למען עתיד ילדי אילת, הסכמתי לתנאים שדרשו המשקיעים ועל כן אפנה את מקומי.

"רוצה להודות לחברי האסיפה הכללית על התמיכה והניסיון לשמור עליי בכל מחיר, על הרוח הגבית ועל מתן הכתף לכל אורך הדרך. הוכחתם לי שיש הכרה לשנים הרבות שהשקעתי במועדון. זה היה מרגש ומיוחד עבורי. אני מודה למשפחה שלי על התמיכה האינסופית בהחלטה להקדיש את מחצית מחיי למועדון ועל כל העזרה בכל מה שהיה דרוש לקבוצות שונות.

שחקני בני אילת חוגגים (באדיבות המועדון)

"אני מודה לכל הילדים, הנערים, הבוגרים וההורים, המאמנים, המנהלים, המתנדבים והחברים שתמכו והיו חלק מה חיים שלי ב-17 השנים האחרונות. אולי אשאר כמאמן, אני עוד לא יודע, אבל אם יש מישהו שיכול להרים את הקבוצה קדימה, אהיה הראשון להתייצב בלב שלם. אני שמח מאוד לשמוע שהעירייה מתכוונת להרים הילוך בתמיכתה לקבוצה כשהחליטה לשים את הכדורגל בראש סדר העדיפות. אני מאחל בהצלחה להנהלה החדשה ולמועדון כולו".

הודעת מכבי בני אילת

המועדון גם כן הוציא הודעת פרידה וכתב: "מכבי בני אילת מברכת על חתימת ההסכם על ידי הוועד המנהל ובני הזוג וטורי. אנחנו סמוכים ובטוחים כי המהלך הוא יציאה לדרך חדשה, וייקח את המועדון עשרות צעדים קדימה. בני הזוג וטורי הראו נכונות אמיתית לתרום למועדון ולעיר אילת, ואנחנו גאים בשותפות הזאת ומודים לכל מי שתרם להצלחת המהלך.

"בהזדמנות הזאת, חשוב לנו לומר תודה ענקית, עם הערכה עצומה לתאמר נופי על כל השנים האחרונות שנתן בתפקידיו השונים בהנהלת המועדון. לצערנו הייתה דרישה ברורה מצד המשקיעים לגבי הרכב חברי הוועד המנהל, אך תאמר יישאר חלק משמעותי מהמועדון וימשיך לאמן ולהיות מעורב בחינוך הילדים במועדון, כפי שעשה במקצועיות רבה לאורך שנותיו במועדון".