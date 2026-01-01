כמעט מושלמת: הפועל ת"א נפרדה ב-0:0 עם ביסטריצה

לאחר שני ניצחונות, משחק ההכנה האחרון של האדומים במסגרת מחנה האימון בסלובקיה הסתיים ללא שערים. בוסקילה מצא את הקורה, טוריאל החמיץ פנדל (68')

עונת 2026/27 של הכדורגל הישראלי מתקרבת בצעדי ענק, כשהפועל תל אביב סוגרת את מחנה האימון שלה בשעה זו עם משחק ידידות מול בנסקה ביסטריצה. המשחק הרשמי הראשון של החבורה של אליניב ברדה יהיה ביום שבת הקרוב (20:30) במסגרת משחק האירופיות של גביע הטוטו נגד בית”ר ירושלים.

האדומים עדיין מושלמים במחנה האימונים בסלובקיה, במשחק הראשון מול זלין הצ’כית הפועל ניצחה 1:2, כשסתיו טוריאל ועמנואל בואטנג הפכו אחרי פיגור מוקדם. במשחק השני פגשה החבורה מתל אביב את סטראדה הסלובקית, טוריאל היה היחיד שכבש והפועל ניצחה 0:1.

בהמשך השבוע הפועל ת”א צפויה לחזור לארץ ולהגביר את ההכנות לקראת המפגש המסקרן מול בית”ר וחשוב מכך צמד המשחקים מול לודוגורץ במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג.

מחצית ראשונה

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, מרקוס קוקו, פרננד מאיימבו, צ’יקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, עומרי אלטמן, מור בוסקילה, סתיו טוריאל ועמנואל בואטנג.

הרכב האדומים (באדיבות הפועל ת"א)

דקה 5: המקומיים היו הראשונים לאיים על השער. רגו זאנת’ו ביצע דריבל קצר על סף הרחבה והצליח לייצר בעיטה למרכז השער. אסף צור לא התרגש וקלט את הכדור בקלילות.

דקה 7: סתיו טוריאל בפעולה ראשונה, הגביה לכיוון רחבת החמש. הכדור המסובב מצא את ראשו של עמנואל בואטנג, שנגח חזק אל מחוץ למסגרת ממצב קורץ.

דורון ליידנר מגביה לרחבה (באדיבות הפועל ת"א)

דקה 13: כמעט שער אולימפי. הגבהה מסוכנת מכדור קרן כמעט ומצאה את החיבורים הרחוקים של צור, אלא שהשוער הצליח להרחיק ברגע האחרון עם קצות האצבעות לקרן נוספת.

מרקוס קוקו עם הכדור (באדיבות הפועל ת"א)

דקה 22: מור בוסקילה חדר לתוך הרחבה עם מבצע אישי נהדר. שחקן הכנף של האדומים הפתיע עם בעיטה מזווית קשה, שפגשה את העמוד ויצאה החוצה.

דקה 23: בוסקילה הרגיש את המומנטום. שחקן האדומים הגיע למצב נוסף בתוך הרחבה, הפעם מזווית טובה יותר, אך בעט לא מספיק מדויק ומצא את שוער היריבה, לוקאס חרוסו, שהדף את האיום בלי בעיות.

דקה 31: קרן קצרה של הפועל תל אביב הגיעה לעומרי אלטמן, שמקצה הרחבה החליט לאיים על השער. הבעיטה החזקה של הקשר הוותיק חלפה מעל המשקוף.

עומרי אלטמן בועט בעצמה (באדיבות הפועל ת"א)

דקה 39: טוריאל קיבל מסירה קשה, השתלט טוב על הכדור והכניס מסירת עומק חכמה עם צ’יפ מדוד. בואטנג הגיע ראשון והצליח להכניע את השוער הסלובקי, אלא שהקוון הרים את הדגל והשער היפה נפסל.

דקה 45+1: המצב הטוב ביותר של האדומים עד כה! צ’יקו סיפק כדור עומק אדיר שהשאיר את בוסקילה באחד על אחד מול השוער. השחקן הצעיר שוב פעם בעט לא מספיק טוב ופספס הזדמנות גדולה להעלות את קבוצתו ליתרון.

צ'יקו במסירת העומק (באדיבות הפועל ת"א)

מור בוסקילה מחמיץ מול השוער הסלובקי (באדיבות הפועל ת"א)

מחצית שנייה

דקה 54: הרבה מזל להגנת הפועל ת”א. לאחר ערבוביה ברחבה, מייקל דוריש קיבל מצב בעיטה נוח במתנה, וניצל זאת בכדי לאיים על השער. פעם נוספת אסף צור היה במקום ומנע ספיגת שער.

דקה 60: הזדמנות ראשונה לאדומים במחצית השנייה. סתיו טוריאל החליט לבעוט מכ-25 מטרים, תחילה חרוסו שמט את הכדור, אך הצליח להתאושש ולקלוט גם את הריבאונד.

פרננד מאיימבו בהגנה (באדיבות הפועל ת"א)

דקה 64: המחליף הטרי, יונתן פרבר, נכנס מצוין למשחק. חצי דקה לאחר שעלה לכר הדשא, הרכש החדש של הפועל ת”א בנה התקפה עם כדור עומק טוב לכיוונו של ליידנר, שמצא אותו בחזרה במרכז הרחבה, ובבעיטה חזקה פרבר סחט קרן.

דקה 66: גם המחליף השני, דניאל דאפה, הגיע להזמנות מעולה. טוריאל הגביה לרחבה, דאפה התחבר טוב לכדור אך בעט בחוזקה מכחמישה מטרים מעל השער.

דקה 67: הלחץ של האדומים השתלם! בעיטה חזקה של פרבר נעצרה אצל שוער היריבה, ג’ייקוב טרפי, ששמט את הכדור. בואטנג היה ערני, הקדים את השוער בריבאונד וסחט פנדל לאחר שהוכשל ברחבה.

עמנואל בואטנג, הצליח לסחוט כדור עונשין מ-11 מטרים (באדיבות הפועל ת"א)

דקה 68: הפנדל הוחמץ! טוריאל ניגש לכדור העונשין מ-11 מטרים, בעט כדור שטוח לפינה השמאלית ונעצר על ידי שוער היריבה שהרחיק החוצה וכיפר על ההכשלה שביצע דקה קודם לכן.

סתיו טוריאל, החמיץ את הפנדל (באדיבות הפועל ת"א)

דקה 72: פרבר ניגש להרים קרן מצד שמאל, פלקאו נגח טוב, הכדור חלף סנטימטרים ספורים ליד הקורה ויצא החוצה.

לוקאס פלקאו נוגח את הכדור (באדיבות הפועל ת"א)

דקה 90: הזדמנות אחרונה להפועל תל אביב. רביד אוליצקי סחט עבירה על קצה הרחבה מצד ימין. פרבר בעט את המצב הנייח, ופספס את המסגרת.