"הכל מוכן לחגיגה": בצרפת מתכוננים לחצי גמר

בתקשורת המקומית התכוננו למשחק הגדול נגד ספרד ב-22:00: "הביטחון של לאמין - יתרון עבורנו". וגם: 2 התלבטויות בהרכב לדשאן, אמבפה קיצר את האימון

נבחרות ספרד וצרפת תפגשנה הערב (שלישי, 22:00) לקרב ענק במסגרת חצי גמר מונדיאל 2026, כאשר על הכף מונח הכרטיס לגמר. אלופת אירופה תפגוש את אחת הנבחרות המרשימות בטורניר, במפגש מסקרן שיפגיש גם את הכוכבים הגדולים של שתי האימפריות במאבק על המקום במשחק הגדול ביותר של הכדורגל העולמי.

בצרפת מתרגשים לקראת המשחק ענק, כאשר באתר המקומי ‘לאקיפ’ הכריזו בעמוד הראשי שלהם: “הכל מוכן לחגיגה לאומית ענק”, כשבנוסף התעסקו גם בכך שהקרסול של קיליאן אמבפה בסדר לאחר שקיצר את האימון ומעט נח. ב’RMC’ התכוננו גם והכריזו: “כוח ההתקפה שלהם יכול להיות יתרון עבורנו, גם הביטחון הרב של לאמין”.

ההתלבטות בקישור ואי הוודאות בין דואה לברקולה

נעבור להרכב. לאחר שהחלים מהפציעה שלו, אורליאן טשואמני צפוי לחזור לקישור לצד אדריאן ראביו, זאת לאחר שהחמיץ את המשחקים נגד פרגוואי, כשמדברים על כך שקשר ריאל מדריד נותר שחקן מפתח בנבחרת בעיני צוות האימון, מה שאומר שמאנו קונה יירד לספסל, למרות ההופעות הטובות שלו. באימון, כל אחד מהם שיחק מחצית ובצרפת מניחים ששחקן הבלאנקוס יפתח.

אורליאן טשואמני ומאנו קונה (IMAGO)

בנוסף, אלא אם כן מישהו ייפצע ברגע האחרון, דידייה דשאן לא צפוי לבצע שינויים משמעותיים בהרכב הפותח, כשמייק מניאן יפתח בשער, דאיו אופמקאנו ו-וויליאם סאליבה בהגנה, יחד עם לוקה דין וז’ול קונדה. בהתקפה, באופן לא מפתיע, אוסמן דמבלה ומייקל אוליסה יפתחו בהרכב, כמובן יחד עם אמבפה, כשהאי ודאות היחידה זה בין דזירה דואה ובראדלי ברקולה, שם עדיין לא ידוע מי יפתח.

השחקנים שהתאמנו בנפרד, כולל אמבפה

כאמור, קיליאן אמבפה, שחווה פגיעה בקרסול מול מרוקו, יפתח בהרכב, אך עדיין סובל מאי נוחות והתאמן בנפרד, כשהוא ביצע ריצה קלה וכמה מסירות במהלך 15 הדקות הראשונות לתקשורת ואז בחן את עצמו לקראת המשחק. החלוץ תרגל את הכיבוש שלו מול מאמן הכושר, ששאל אותו באפן קבוע מה שלומו.

אמבפה ולאמין ימאל (רויטרס)

בנוסף, הקפטן לא היה היחיד שהתאמן בנפרד, כשכן גם איברהימה קונאטה ו-וורן זאיר אמרי קיימו אימונים משלהם ובנפרד מהאחרים, כשבעוד מגן ריאל וקשר פאריס סן ז’רמן לא צפויים לפתוח בהרכב חצי הגמר בכל מקרה, קיליאן אמבפה כמובן הוא הקפטן ואם לא יהיה ב-100 אחוז כשיר, צרפת עלולה לחטוף מכה קשה.