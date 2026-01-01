"גמר המונדיאל מתחיל בדאלאס", פדרי יסופסל?

בספרד מתרגשים לקראת חצי הגמר מול צרפת ב-22:00 ומזכירים שלאמין ימאל מוביל 0:3 על אמבפה בשלבי נוקאאוט. וגם: הקשר בין התלבושת למשחק שחמט מ-1858

הגענו לרגע האמת. המקום שבו אין יותר מקום לתירוצים, לחישובי מרחקים או לעייפות. נבחרות ספרד וצרפת במרחק ניצחון מגמר מונדיאל 2026 בניו ג'רזי. נכון, השחקנים של לואיס דה לה פואנטה גמעו בטיסות כ-10,000 קילומטרים יותר מאשר היריבה שלהם, ונכון שלצרפתים היה יום מנוחה אחד יותר – אבל כשעולים על הדשא לחצי גמר גביע העולם, כל זה נמחק. ב-22:00, השעון ייעצר: ספרד נגד צרפת, ראש בראש על כל הקופה.

“גמר המונדיאל מתחיל בדאלאס", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ על מפגש הענקיות בין ספרד לצרפת. לה רוחה מגיעה להתמודדות בביטחון של מי שכבר יודעת איך להכניע את הטריקולור ברגעים המכריעים ביותר. זה יהיה חצי הגמר השלישי ברציפות בין שתי האימפריות, אחרי שספרד ניצחה גם בחצי גמר יורו 2024 (1:2) וגם בחצי גמר ליגת האומות 2025 (4:5 בלתי נשכח). כעת, מגיע הפרק המפואר והחשוב מכולם.

לאמין ימאל נגד אמבפה: ראש בראש, המערכה השלישית

העיניים של עולם הכדורגל כולו יופנו שוב אל עבר ילד הפלא, לאמין ימאל. הקיצוני הצעיר, שחגג השבוע יום הולדת 19, מגיע בכושר שיא ועם נתון סטטיסטי מדהים שיושב בראש של הצרפתים: לאמין ימאל ניצח את קיליאן אמבפה בכל מפגש נוקאאוט בו השניים התמודדו זה מול זה – הן ברמת המועדונים והן ברמת הנבחרות.

אמבפה ולאמין ימאל (רויטרס)

מנגד, אמבפה מגיע בכושר הטוב ביותר שלו העונה. חלוצה של ריאל מדריד מוביל התקפה קטלנית שמכונה בצרפת "ארבעת המוסקטרים", לצד זוכה כדור הזהב המכהן אוסמן דמבלה, דזירה דואה ומייקל אוליסה. מדובר בכוח אש מפחיד, כאשר רק אמבפה ודמבלה לבדם כבשו בטורניר הזה 13 שערים – יותר מכל נבחרת ספרד יחד (11 שערים, שמתחלקים בצורה קבוצתית יותר עם מיקל אויארסבאל ומיקל מרינו).

שחמט על הדשא: ספרד עולה בלבן

בספרד מחפשים את האיזון המושלם במרכז השדה כדי לנטרל את המהירות הצרפתית. השאלה הגדולה של דה לה פואנטה היא מי יפתח לצד המנוע רודרי – שמוביל את המונדיאל במסירות (629) ובדיוק מטורף (94%). פדרי ופביאן רואיס נאבקים על חולצת ההרכב, כאשר מול הפיזיות הצרפתית למאמן הספרדי יש כאב ראש לא קטן. בהגנה, הצמד איימריק לאפורט ופאו קובארסי ינסה להמשיך לנעול את השער של אונאי סימון, שספג שער אחד בלבד בטורניר כולו.

ניקו וויליאמס, שחגג גם הוא יום הולדת ממש יום לפני לאמין ימאל, סיפק דימוי מרהיב לקראת ההתמודדות וביקש שיהיה זה משחק של "אופרה". הכוכב כיוון למשחק השחמט המפורסם בהיסטוריה משנת 1858, בו גבר אמן השחמט האמריקאי פול מורפי על האצולה הצרפתית בתוך תא באופרה של פאריס, תוך שהוא מקריב את המלכה שלו ומנצח ב-17 מהלכים בלבד כשהוא משחק בכלים הלבנים.

מתכוננים לחצי גמר המונדיאל

ספרד, שתעלה למגרש במדים הלבנים המשניים שלה, מקווה לשחזר בדיוק את אותה הופעה מופתית, אולי בדרך לגמר נוסף.