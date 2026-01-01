המתקפה נמשכת: שריפה וירי לעבר סניפי ג'פניקה

רשת המסעדות שנמצאת בבעלי בית"ר, ברק אברמוב, סופגת מתקפות יום שלישי ברציפות: פיצוץ בסניף בנתניה, ירי בהרצליה, ורימון רסס ופיצוץ עז בעפולה

המתקפה על רשת ג’פניקה, שנמצאת בבעלות של בעלי בית"ר ירושלים, ברק אברמוב, נמשכת זה היום השלישי. שלושה סניפים של הרשת הותקפו הלילה (בין שני לשלישי) ועל פי החשד, שרשרת התקיפות החמורות היא חלק מסכסוך בין כנופיות הפשיעה ג’רושי ומוסלי.

האירוע האחרון והחמור ביותר התרחש בנתניה. במוקד המשטרה התקבל דיווח בהול על פיצוץ ושריפה שפרצה בסניף ג'פניקה בעיר. כוחות גדולים של שוטרי תחנת נתניה ממרחב שרון, לצד צוותי כיבוי והצלה רבים, הוזעקו לזירה והחלו בפעולות לכיבוי הלהבות.

מבדיקה ראשונית של חוקרי המשטרה וחבלנים עולה חשד כבד כי לתוך המסעדה נזרק פריט אמל"ח צבאי גנוב (מטען או רימון). במשטרה מבהירים באופן חד-משמעי כי הרקע לאירוע הוא פלילי, כחלק מסכסוך מתמשך בין עבריינים בכירים. למרבה המזל, על פי גורמי הרפואה לא היו נפגעים באירוע, אך למקום נגרם נזק כבד מאוד לרכוש.

ירי בהרצליה: שמשת המסעדה נופצה

עוד קודם לכן, בשעות הבוקר, נרשם אירוע חריג נוסף בסניף הרשת בהרצליה. עוברי אורח ועובדים שהגיעו למקום גילו סימני ירי ברורים בשמשת העסק ודיווחו על כך מיד למשטרה.

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי (מז"פ), הגיעו במהירות למסעדה, סגרו את הזירה והחלו באיסוף ממצאים פורנזיים וסריקת מצלמות האבטחה של האזור כדי להתחקות אחר היורים. גם באירוע זה, שהסתיים בנס ללא נפגעים, הרקע מוגדר פלילי מובהק.

לפנות בוקר בעפולה: רימון רסס

יריית הפתיחה של גל התקיפות הממוקד הזה נורתה לפנות בוקר בצפון הארץ. תושבים באזור התעשייה בעפולה דיווחו על קול פיצוץ עז שהרעיד את האזור והעיר רבים משנתם.

ניידות משטרה של מחוז צפון שהוזנקו למקום איתרו זירה בה הושלך רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה המקומי במתחם. הפיצוץ גרם להדף ולנזק לעסק, כאשר גם כאן, החקירה העלתה מיד כי מדובר בסכסוך פלילי של קבוצות עברייניות.

כאמור, מדובר ביום השלישי של ההתקפות לעבר ג’פניקה. הכל אחל במוצאי שבת בניסיון הצתה שלא הצליח של סניף הרשת בגבעתיים, והמשיך בראשון כאשר רימון רססז הושלך לעבר הכניסה למסעדה בקריית אונו.

מלבד זאת, בלילה שבין שבת לראשון הושלך גם מטען צינור לעבר החזית של הסניף ברחוב ז’בונטיסנקי ברמת גן, כאשר בכל המקרים לא נפגע איש והייתה פגיעה ברכוש בלבד. כאמור, היה ניסיון לפגוע גם בסניף המסעדה בבניין הוורד בגבעתיים, כאשר גורמים אלמוניים ניסו להצית את המקום, ולאחר שלא הצליחו הם נמלטו לפני שהאש התפשטה, ולמקום נגרם נזק קל.