צרפת מול ספרד: היחסים למשחק חצי גמר המונדיאל

החבורה של דשאן פייבוריטית לפי ה-Winner לניצחון, ה'לה רוחה' מקבלת יחס של פי 3.35 להפתעה, ומה עם שוויון? וגם: כמה שווה שער של אמבפה או ימאל?

מונדיאל 2026 מגיע לשלב חצי הגמר, כשהערב (שלישי) ייפגשו שתיים מהנבחרות הגדולות ביותר בכדורגל האירופי, ספרד וצרפת. משחק נוקאאוט הכי טוב שיכולנו לבקש ואתם יכולים לעשות מזה כסף.

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מומחי ה-Winner קבעו כי החבורה של דידייה דשאן פייבוריטית למשחק הזה עם יחס של פי 2.1 לניצחון ב-90 דקות. העפלה של ה’לה רוחה’ לגמר הגדול תזכה את המנחשים ביחס של פי 3.35, בעוד מצב של הארכות או פנדלים יעניק ללקוחות הווינר יחס של פי 3.2.

בגרת הכובשים: אצל הטריקולור, שער של קיליאן אמבפה בכל רגע נתון שווה יחס של פי 1.7, אם אוסמן דמבלה יכבוש זה שווה יחס של פי 2.8, שערים של דזירה דואה וברדלי ברקולה יתנו יחס של פי 3.2. אצל הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה, שער של מיקל אוירסבאל שווה יחס של פי 2.2, אם לאמין ימאל יכבוש זה שווה יחס של פי 2.8, ובמידה ומיקל מרינו ימשיך להרשית זה שווה יחס של פי 4.00.