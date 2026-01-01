"אין תוכנית נגד לאמין, לא מתמקדים בשחקן בודד"

קשר צרפת, ראביו, לקראת 22:00: "מתרכזים בכל ספרד, אבל לא מפחדים מאף אחד". וגם: מה אמר על ההצהרות מ-2024? קונדה: "לא הרגשנו חוסר כבוד מלאמין"

רגע לפני חצי גמר המונדיאל הענק בין ספרד לצרפת ב-22:00, המלחמה הפסיכולוגית בעיצומה. הטריקולור המשיכו במסע”ת לקראת המשחק הגדול, כשגם אדריאן ראביו וז’ול קונדה דיברו.

ב-2024, לפני המפגש בחצי גמר היורו 2024, הקשר טען כי “אם לאמין ימאל רוצה לשחק בגמר, הוא צריך להוכיח את עצמו יותר ממה שהוא כבר הוכיח”. כוכב ברצלונה הצעיר הגיב במהירות וכתב ברשתות החברתיות: “זוזו בשקט, דברו רק כשמגיע הזמן לומר שחמט”, יום למחרת, הוא כבש שערים מדהים, בדיוק מול יריבו ובסיום ספרד ניצחה 1:2 באליאנץ ארנה במינכן.

שנתיים וקצת בדיוק לאחר מכן, ראביו התמודד שוב עם שאלות הקשורות ללאמין, כשאף ניסו להזכיר לו מה היה לפני שנתיים, אך אמר: “אני לא זוכר את ההצהרות האלה בדיוק, אבל אם אמרתי אותן, זה היה בגלל שזה מה שחשבתי באותו זמן. זה עדיין משחק כדורגל, ואנחנו לא מפחדים מאף אחד, הגענו לחצי הגמר הזה במצב הטוב ביותר שאפשר, הכל לטובתנו, המגרש יכריע”.

אדריאן ראביו (IMAGO)

לקראת המשחק היום ועל לאמין, הפעם הוא היה שקול יותר ואמר: “אין תוכנית נגדו. אנחנו מתמקדים בנבחרת הספרדית, לא בשחקן בודד. אנחנו יודעים שהם מסוכנים בכל היבט, בשחקני ההתקפה, בהחזקת הכדור, ביכולת למצוא מרחב ובמשחק המשולב שלהם, אנחנו צריכים להיות מודעים לכל זה, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתמקד רק באדם אחד”.

“לא הרגשנו בשום שלב חוסר כבוד מלאמין ימאל”

מגן הנבחרת, קונדה, שהוא גם חברו של לאמין ימאל בברצלונה כמובן, נשאל על דבריו ואמר: “בשום שלב לא הרגשנו חוסר כבוד מצידו ושזלזלו בנו, אני מכיר אותו טוב וזוהי הפגנת ביטחון ומוטיבציה נוספת עבורו”. על ספרד אמר: “הכוח שלהם זה המשחק הקולקטיבי שלהם, החזקת הכדור, לנו יש סגנון משחק קצת שונה, אי אפשר לתת להם את הכדור במשך 90 דקות כי הם מוצאים רווחים ומעייפים אותך”.

קונדה ולאמין ימאל (IMAGO)

אגב, לפני פתיחת המשחק, תיערך דקת דומיה לציון עשור לפיגוע בניס, שהתרחש ב-14 ביולי 2016, כשהמגן ספד לקורבנות הפיגוע ומסר מילות תנחומים למשפחותיהם, כשאף נשיא צרפת, עמנואל מקרון, צייץ בחשבון ה-X שלו: “תודה לנשיא פיפ”א על היענותו לבקשת צרפת ולכל העם הצרפתי שהתגייס, לעולם לא נשכח”.