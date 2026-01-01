הבלם תבע, המועדון נפרד ממנו עם קליפ טעויות

ביזארי: ליאו קואליו תבע 1.4 מיליון דולר מאמאזונס הברזילאית, שבתגובה העלתה פוסט פרידה עם וידאו של שערים שספגו באשמתו: "זה מה שאתה שווה". צפו

בכדורגל המודרני ראינו כבר כמעט הכל – סכסוכי חוזים, חרמות אימונים ומלחמות תקשורתיות – אבל לנקמה קרה ויצירתית כמו זו של מועדון אמאזונס הברזילאי, אף אחד לא ציפה. הנהלת הקבוצה מהליגה השלישית בברזיל החליטה לקחת את פוסט הפרידה המסורתי משחקן שעוזב ולתת לו טוויסט אכזרי במיוחד, שהפך מיד לאחד הנושאים החמים ברשתות החברתיות במדינה.

הכל התחיל כאשר בלם הקבוצה, ליאו קואליו בן ה-33, החליט לפנות לבית הדין לעבודה בברזיל בבקשה להתרת חוזהו באופן חד-צדדי. הסיבה? לטענת השחקן, המועדון לא שילם לו משכורות במשך חמישה חודשים רצופים, לא הפקיד עבורו הפרשות סוציאליות מאז שחתם, והפר את חוזהו שוב ושוב. כתוצאה מכך, הגיש קואליו תביעת ענק על סך לא פחות מ-8.1 מיליון ריאל ברזילאי (כ-1.4 מיליון דולר), הכוללת פיצויים על שאר תקופת החוזה שלו (שאמור היה להסתיים רק ב-2028).

תודה על ה"תרומה": הקליפ שהביך את הבלם

התגובה של אמאזונס לא איחרה לבוא, והיא הייתה כואבת. יומיים בלבד לאחר שהוגשה התביעה, המועדון פרסם הודעת פרידה רשמית מהשחקן ברשתות החברתיות. הטקסט הכתוב היה חגיגי ומכבד, ובו נכתב: "אמאזונס מודה לילאו קואליו על המחויבות, המקצוענות וההשקעה שלו על המגרש ומחוצה לו ב-39 משחקים, ומאחלת לו בהצלחה בהמשך הדרך".

אלא שמי שלחץ על הפעלת הסרטון המצורף, נדהם לגלות משהו אחר לחלוטין. במקום קליפ ביצועים מרשים עם תיקולים גדולים ושערים של הבלם, המועדון הרכיב סרטון של ארבעה מהלכים בלבד – כולם מציגים טעויות קשות ומביכות של קואליו שהובילו ישירות לשערים שספגה הקבוצה העונה בליגה ובגביע. המסר של המועדון היה ברור: "אתה תובע אותנו? הנה מה שאתה באמת שווה לנו".

המועדון שנפרד משחקן בקליפ טעויות מביכות

המועדון מתפרק : חובות, סנקציות מפיפ"א וקריסה מקצועית

המקרה של ליאו קואליו הוא רק קצה הקרחון בבלאגן העצום שחווה אמאזונס. המועדון שהוקם רק לפני שנים בודדות וכבר הספיק לרשום עליות ליגה מרשימות, חווה קריסה כלכלית ומקצועית טוטאלית. קואליו הוא ממש לא השחקן היחיד שפנה לערכאות משפטיות; שחקנים בכירים נוספים כמו רנאן, פביאנו וגבריאל סיפריאנו כבר תבעו את המועדון כדי להשתחרר מיידית בשל חובות עתק, כאשר עוד קודם לכן עזבו שחקנים אחרים באותה הדרך.

מעבר לחובות השחקנים, על המועדון רובצים עונשי איסור העברות מטעם פיפ"א בשל חובות לקבוצות בחו"ל, בין היתר על עסקת הבאתו של קואליו עצמו מפניארול האורוגוואית ב-2025.

גם על הדשא הצרות לא פוסקות. הקבוצה, שהוליכה את הטבלה במחזורי הפתיחה של הליגה השלישית ונראתה בדרך הבטוחה לעלייה, רשמה השבוע את הפסדה השלישי ברציפות (1:0 לאינטר דה לימיירה), צנחה למקום ה-14 והיא הולכת ומתרחקת מחלום העלייה. כעת, נראה שהקרב האמיתי של המועדון כבר לא יהיה על כר הדשא – אלא בבתי המשפט, שם הם יצטרכו להסביר לאן נעלמו המיליונים.