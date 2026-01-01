ברוניניו ינוח, ניסיון להתקדם עם לוי והשוערים

הקשר יזכה להפחתת עומסים במשחק האימון מול קריית ים, חלאילי בחוד, פדראו בהגנה. מכבי חיפה רוצה שסוגיית הקשר תסתיים ולהתקדם עם ירמקוב גלזר

מכבי חיפה תקיים היום (שלישי) משחק הכנה ראשון בארץ מול מ.ס. קריית ים מהליגה הלאומית, כאשר היא תחסר מספר שחקנים, בהם הקשר הברזילאי ברוניניו, שיזכה להפחתת עומסים וינוח, יילה בטאי, שהתאושש מפציעה ויחזור לעניינים בהדרגה, וכן מנואל בנסון, עמית ארזי וקני סייף הפצועים.

במצב הדברים הנוכחי, כאשר עדיין לא נמצא הבלם הזר שחיפה מחפשת, כזה שיכול לשחק גם כמגן שמאלי, מי שיפתח במרכז ההגנה יהיה פדראו, שממשיך להסיר חלודה ולחזור בהדרגה לכושר משחק, לצד נעם שטייפמן. שני המגינים שיפתחו יהיו שון גולדברג כמגן שמאלי וזוהר זסנו.

בקישור יפתחו ירין לוי, שאמור להיפגש עם ההנהלה בניסיון לקדם את המשא ומתן על חוזהו תמורת דחיית סעיף היציאה לחו"ל, איתן אזולאי וסדריק דון. בחלק הקדמי יפתחו יאיר מרדכי, שהצטיין במחנה האימונים, גיא מלמד ואיאד חלאילי, שעל פי אנשי הקבוצה ניכרה על פניו במהלך האימון אתמול האכזבה מכך שאחיו, ענאן חלאילי, לא עבר בסופו של דבר לאינטר. קנג'י גורה אמור לזכות בדקות המשחק הראשונות שלו אחרי שנעדר ממחנה האימונים בגלל המונדיאל.

ההרכב של מכבי חיפה (באדיבות המועדון)

הרצון לעסקאות על השוערים והרצון לחיזוק

במקביל לכל אלה נמשכות השיחות בין מכבי חיפה למטאליסט, שמעוניינת בגיאורגי ירמקוב, ובין חיפה לכוכב האדום, שמעמידה דרישות כספיות גבוהות עבור עומרי גלזר. בחיפה רוצים לתפור שתי עסקאות מקבילות שלא יפגעו אחת בשנייה, מתוך אמונה שבסופו של דבר ירמקוב יימכר בסכום הרצוי וגלזר יגיע מהכוכב. ירמקוב עצמו לא מבין מדוע עד כה העסקה תקועה, אך גם הוא יודע שיצטרך להיות סבלני עד שהמשא ומתן ימוצה.

כל זה לא מונע ממכבי חיפה לרצות להנחית בלם, חלוץ מטרה ושחקן כנף חדשים, כאשר התקווה הגדולה במועדון היא שהדבר יקרה עד לפתיחת הליגה בחודש הבא.