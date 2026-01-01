ארזת לבד? הולאנד חזר מהמונדיאל עם דביבון

נבחרת נורבגיה חזרה לאוסלו והכוכב היה במוקד בנחיתה בעקבות מזכרת הזויה במיוחד מטקסס שעולה 750 דולר. התיעוד הפך ויראלי ומאז הפריט אזל לחלוטין

נבחרת נורבגיה אמנם הודחה מהמונדיאל, אבל כשהשחקנים נחתו בחזרה באוסלו והתקבלו על ידי המוני האוהדים ברחובות הבירה, מי שגנב את ההצגה – כרגיל – היה ארלינג הולאנד. כוכב מנצ'סטר סיטי ירד ממדרגות המטוס כשהוא אוחז בידו חפץ משונה במיוחד: דביבון מפוחלץ. התמונה ההזויה הזו הציפה מיד את הרשתות החברתיות והשאירה את הגולשים עם שאלה אחת בלבד: מה הסיפור מאחורי זה?

התשובה לא איחרה לבוא, וחובבי הוויסקי המושבעים מיהרו לפענח את התעלומה. לא מדובר בסתם בובת פחלוץ משונה, אלא בפריט אספנים של מותג וויסקי טקסני בשם "Raccoon" (דביבון). נבחרת נורבגיה שיחקה במהלך הטורניר בדאלאס שבטקסס, ושם גילה חלוץ העל את מה שהפך לאחרונה למזכרת היוקרתית והמבוקשת ביותר באזור.

שיגעון של 750 דולר: הדביבון שמחבק את הבקבוק

אז מה הסיפור של הבקבוק הזה? מדובר בדביבון אמיתי ומפוחלץ המותקן על לוח עץ קטן, וממוקם בצורה כזו שהוא נראה כמחבק את בקבוק הוויסקי ומניח עליו את ראשו. זה נמכר בחנות המזכרות המפורסמת "Wild Bill’s Western Store" בדאלאס, ותג המחיר שלה לא לכל כיס: לא פחות מ-750 דולר ליחידה.

הולאנד והדביבון (IMAGO)

כצפוי, אפקט הולאנד עשה את שלו ובמהירות שיא. מיד לאחר שהתמונות של כוכב הכדורגל עם הדביבון בנמל התעופה הופצו ברחבי העולם, נרשמה הסתערות חסרת תקדים על החנות בטקסס, והבקבוק הייחודי אזל לחלוטין מהמדפים.

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מה שהתחיל כפריט מקומי המזוהה עם טקסס, הפך הודות לחלוץ הנורבגי ללהיט עולמי מטורף. אם תרצו לשים יד על אחד כזה בעתיד, כדאי שתתחילו לעמוד בתור.