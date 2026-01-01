מה מסוכן יותר: רכב אוטונומי או נהג אנושי?

הנהג האנושי מסוכן בגלל נטייתו להסחות דעת, עייפות והחלטות גרועות בעוד הרכב האוטונומי מסוכן בשל מגבלות טכנולוגיות במצבי קיצון וחשש מכשלי תוכנה

הוויכוח המרתק ביותר בעולם הרכב כיום אינו סובב סביב כוח סוס או עיצוב, אלא סביב השאלה מי ראוי לאחוז בהגה – המוח האנושי או בינה מלאכותית. בעוד המכוניות האוטונומיות הופכות מחזון עתידני למציאות יומיומית בכבישי העולם, הציבור והרגולטורים נאלצים להתמודד עם דילמה בטיחותית מורכבת. השוואה בין הסכנות של נהג בשר ודם לבין אלו של מחשב חושפת תמונת מצב מרתקת, שבה שני הצדדים מציגים נקודות תורפה ייחודיות לצד יתרונות מובהקים.

כדי להבין את גודל האתגר, יש להביט תחילה על הסטטיסטיקה העגומה של הנהיגה האנושית. בני אדם אחראיים לרוב המוחלט של תאונות הדרכים כיום, כאשר הסיבות העיקריות לכך הן הסחת דעת, עייפות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול והחלטות פזיזות. נהג אנושי נוטה להוריד את העיניים מהכביש כדי להביט בטלפון הנייד, לאבד ריכוז לאחר יום עבודה ארוך, או להסתכן בעקיפה מסוכנת מתוך כעס או חיפזון. מגרעות אלו, הנובעות ישירות מהטבע האנושי, גובות מחיר כבד בחיי אדם מדי יום ביומו.

לעומת זאת, הרכב האוטונומי מציע חוויית נהיגה חסינה לחלוטין מפני חולשות אנושיות אלו. מחשב הרכב אינו מתעייף לעולם, אינו שותה אלכוהול, ואין לו טלפון נייד שיסיח את דעתו מהמתרחש סביבו. המערכות האוטונומיות מצוידות בחיישנים מתקדמים, מכ"מים ומצלמות המאפשרים להן "לראות" לכל הכיוונים בו-זמנית ובכל תנאי תאורה, יכולת שאף נהג אנושי אינו יכול להתחרות בה. יתרה מכך, רכבים אלו מתוכנתים לציית לחוקי התנועה באופן אבסולוטי ושמרני, מה שמפחית משמעותית את הסיכון להתנהגות בריונית על הכביש.

רכב אוטונומי. לא שיכור, ולא מסתכל על הטלפון (בינה מלאכותית)

מנגד, נקודת התורפה הגדולה של המערכות הממוחשבות נעוצה דווקא בחוסר היכולת שלהן להתמודד עם מצבים קיצוניים ולא צפויים, המכונים "מקרי קצה". נהג אנושי ניחן באינטואיציה, יכולת אלתור והבנה קונטקסטואלית עמוקה של התנהגות אנושית אחרת. לדוגמה, נהג אנושי יכול לזהות מבט של הולך רגל ולהבין שבכוונתו להתפרץ לכביש, או להבחין בסימנים קלים על הכביש המעידים על סכנה מתקרבת. רכב אוטונומי, מתוחכם ככל שיהיה, פועל על בסיס אלגוריתמים מוגדרים ועלול לפרש בצורה שגויה סיטואציות חריגות שאינן מופיעות בקוד שלו.

סכנה ייחודית נוספת המלווה את עולם הרכב האוטונומי היא איום הסייבר וטעויות התוכנה. בעוד שנהג אנושי עלול לטעות באופן מקומי, באג תוכנה חמור או מתקפת סייבר זדונית עלולים להשבית או לשבש את פעולתם של אלפי רכבים בו-זמנית, ובכך לייצר איום מערכתי בקנה מידה רחב. האפשרות שהאקרים ישתלטו מרחוק על מערכות ניווט או בלימה של כלי רכב בכביש מהיר היא סיוט בטיחותי חדש לחלוטין, כזה שאינו קיים כאשר מדובר בנהיגה מסורתית.

מעבר לכך, קיים פער פסיכולוגי ותרבותי עצום באופן שבו החברה תופסת טעויות של בני אדם לעומת טעויות של מכונות. הציבור גילה לאורך השנים סובלנות מסוימת, פטליסטית כמעט, לתאונות הדרכים הרבות שנגרמות על ידי בני אדם. לעומת זאת, כאשר רכב אוטונומי מעורב בתאונה קטלנית, הדבר גורר זעזוע עמוק, כותרות ענק ברחבי העולם ודרישה מיידית לעצירת הניסויים. הציפייה מהטכנולוגיה היא לא רק להיות טובה יותר מהאדם, אלא להיות מושלמת לחלוטין, רף שאף מערכת עדיין לא מסוגלת לעמוד בו.

רכב אוטונומי. מצפים ממנו שלא יטעה לעולם (בינה מלאכותית)

השלב הנוכחי, שבו רכבים אוטונומיים חולקים את הכביש יחד עם נהגים אנושיים, נחשב למסוכן ומורכב במיוחד. חוסר היכולת של המחשב לצפות את חוסר ההיגיון או האימפולסיביות של הנהג האנושי מייצר חיכוך מתמיד בכבישים. רכבים אוטונומיים רבים מעורבים בתאונות קלות, לרוב משום שהם בולמים בפתאומיות ובהתאם לחוק היבש, בעוד הנהגים האנושיים שמאחוריהם אינם מצפים להתנהגות כה נוקשה ופוגעים בהם מאחור.

במבט צופה עתיד, רוב המומחים מסכימים כי ככל שהטכנולוגיה תבשיל והכבישים יתמלאו ביותר רכבים אוטונומיים המתקשרים זה עם זה, הבטיחות הכללית תעלה באופן דרמטי. הסטטיסטיקה הנוכחית של החברות המובילות בתחום כבר מראה כי רכבים אוטונומיים מעורבים בפחות תאונות קשות לכל קילומטר בהשוואה לנהגים אנושיים באותם אזורים. עם זאת, כל עוד המערכות אינן מסוגלות להתמודד עם כל תרחיש מזג אוויר קיצוני או שיבוש פתאומי בתשתית, הכתר הבטיחותי עדיין לא הוענק להן באופן רשמי.

לסיכומו של דבר, התשובה לשאלה מי מסוכן יותר אינה חד-משמעית ונובעת מסוג הסיכון שבוחרים לקחת. הנהג האנושי מסוכן בגלל נטייתו להסחות דעת, עייפות והחלטות גרועות, אך הוא מצטיין באלתור והבנת המציאות הדינמית. הרכב האוטונומי מסוכן בשל מגבלות טכנולוגיות במצבי קיצון וחשש מכשלי תוכנה, אך הוא חסין לחלוטין מחולשות הריכוז האנושיות. נראה כי בטווח הארוך, המכונה תנצח במרוץ הבטיחות, אך עד אז, הדרך לשם תהיה רצופה באתגרים ובכיול הדדי של שני העולמות.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

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