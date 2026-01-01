נוקאאוט: איתי גרשון מתארח והסוף של מקגרגור?

סיכום UFC 329: הסיום הטראגי של האירי, שהשאיר הלם והרבה סימני שאלה. הלוחמים שהפתיעו, האירוע הבא עם הקרב החם והמתאגרף בשיחה כנה ומרגשת. האזינו

יניב קמינסקי ואולגה רובין בפרק חדש של נוקאאוט, התכנסו לפרק אמוציונלי במיוחד לסכם את UFC 329 והסיום הטארגי של קונור מקגרגור בקארד שהשאיר עד עתה את כולם בהלם ועם המון סימני שאלה.

עוד בפרק: שאר הקארד שהשאיר טעם של עוד בווגאס, מי הלוחמים שהפתיעו בגדול את הפאנל, וכל ההכנות לקראת הסופ”ש והאירוע הבא בו נקבל את הקרב החם בין דו פלסיס לאוסמן.

ומיד לאחר מכן, איתי גרשון מגיע לאולפן לשיחה כנה ומרגשת לקראת הקרב שלו במנורה, הדרך משכונת קטמון של שנות ה-90 לעולם אומנויות הלחימה, הסיפור הלא שגרתי בדרך למעלה, המסר לקהל הישראלי, ומה הרגע המרגש במיוחד שעלה בשיחה שלא השאיר אף עין יבשה באולפן? האזינו.