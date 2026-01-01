לפני חצי הגמר: בארגנטינה בטוחים שבלינגהאם פצוע

בתיעוד מאחרי המשחק מול נורבגיה, הכוכב נראה אוחז בכתפו וסובל מכאבים. באנגליה ניסו להרגיע שמדובר בצלקת מניתוח ורגישות מוכרת, וכי הוא יהיה כשיר

חצי גמר המונדיאל בין אנגליה לארגנטינה (רביעי, 22:00) מתקרב והתקשורת במדינה הדרום אמריקאית בטוחה שג’וד בלינגהאם פצוע. הטענה היא שהכוכב סוחב פציעה בכתפו ועלול להגיע מוגבל בהתמודדות הגורלית באטלנטה.

הסיבה לכך היא תיעוד מאזור הראיונות באצטדיון הארד רוק במיאמי, מיד לאחר הניצחון הדרמטי של אנגליה על נורבגיה ברבע הגמר. בתיעוד נראה בלינגהאם כשהוא אוחז בכתפו השמאלית ומעווה את פניו בכאב מופגן. עוד קודם לכן, במהלך הפסקת השתייה במשחק, תועד הקשר כשהוא מתלונן על האזור בפני מאמנו תומאס טוכל.

עם זאת, באנגליה מנסים להרגיע את הרוחות. בלינגהאם סובל מבעיות כרוניות בכתפו השמאלית, אותה פרק במדי ריאל מדריד במרץ 2025 ובעקבותיה עבר ניתוח.

תומאס טוכל וג'וד בלינגהאם (רויטרס)

בצילומים שהעלה הכוכב מבריכת המלון של הנבחרת בקנזס סיטי, ניתן לראות בבירור את הצלקת הגדולה שנותרה על כתפו מהניתוח. בצוות הרפואי של אנגליה מבהירים כי מדובר ברגישות מוכרת וכי הכוכב צפוי לפתוח כרגיל בהרכב ביום רביעי, במטרה להעלות את אנגליה לגמר מונדיאל ראשון מזה 60 שנה.

המציל הלאומי: שישה שערים בשישה משחקים

עד כה, הטורניר של בלינגהאם בארה"ב הוא לא פחות מחלומי. הקשר כבש כבר שישה שערים בשישה משחקים בדרך לחצי הגמר. שני השערים האחרונים שלו – והחשובים ביותר – הגיעו מול נורבגיה של ארלינג הולאנד.

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אגב, בלינגהאם עלה לכותרות גם בסיום המשחק בשל דבריו. דקות ספורות לאחר הניצחון על נורבגיה, טוכל סיפק ראיון מפתיע בו הגדיר את הנבחרת שלו כ"ברת מזל" על הניצחון. הקשר נשאל על כך ואמר: “אולי הוא לא יודע מה זה לשחק בתנאים כאלה נגד שחקנים כמו ארלינג הולאנד, מרטין אודגור ואלכסנדר סורלות'. זו לא נבחרת שקל לשחק נגדה".