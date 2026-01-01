דשאן בשלו: ספרד פייבוריטית, יהיה קרב ענק

מאמן צרפת במסע"ת לקראת 22:00: "כולם מצפים מהם להרבה". זאיר-אמרי: "שהם ימשיכו לדבר, המשחק לא משוחק באינסטגרם או בטוויטר, לא מפחדים מאף אחד"

רגע לפני חצי גמר המונדיאל הענק בין ספרד לצרפת ב-22:00, המלחמה הפסיכולוגית בעיצומה. הטריקולור שמחפשת נקמה על ההפסד ליריבה בחצי גמר היורו, ניסתה להעביר את הלחץ לאלופת אירופה במסיבת העיתונאים.

מאמן צרפת, דידייה דשאן, שזהו הטורניר האחרון שלו בתפקיד, טען: "ספרד היא הפייבוריטית הברורה לעלות לגמר. למעט המשחק הראשון שלהם מול כף ורדה, הספרדים הוכיחו עליונות מוחלטת. אני לא מנסה להפעיל לחץ על לואיס דה לה פואנטה והנבחרת שלו, אבל האמת היא שכולם מצפים מספרד להרבה מאוד. הם תוקפים נהדר ומגנים מדהים - הם ספגו רק שער אחד בשישה משחקים.

"זה יכול להיות משחק ספקטקולרי, אבל גם לואיס וגם אני רוצים בראש ובראשונה להגן טוב. עם האיכות ההתקפית שיש על המגרש, יהיה פה קרב ענק. אנחנו מכירים את החוזקות שלהם, אבל גם לנו יש את הכלים שלנו. המפתח הוא היכולת של השחקנים שלי לעשות את ההבדל ברגעי האמת. ללכת אחד על אחד מול שחקני ההגנה שלי? זה לא הולך להיות קל עבורם".

ספרד פייבוריטית? דשאן (IMAGO)

רוצים נקמה: "הניסיון וההתאמה יעשו את ההבדל"

הצרפתים זוכרים את ההדחה בחצי גמר היורו וגם את ההפסד לספרד בחצי גמר ליגת האומות בשנה שעברה, אך דשאן מאמין שהפעם הסיפור יהיה שונה: "הניסיון הוא פקטור סופר משמעותי במעמדים כאלה. שיניתי את ההכנה שלנו כדי להתאים את עצמנו לתרחישים השונים. הדבר הכי חשוב הוא כושר ההסתגלות שלנו בזמן אמת. אני מקווה שנימנע מטעויות טיפשיות, למרות שבכדורגל תמיד יש חוסר ודאות".

כשנשאל על הביקורות שהוא סופג בצרפת לאורך השנים, המאמן הוותיק גיחך: "מבקרים אותי לא שנתיים, אלא כבר יותר מ-12 שנים. בסופו של דבר, אין פה שיעורים ללמוד, יש רק אמת אחת והיא על כר הדשא. אנחנו יודעים איך ספרד משחקת, הם אוהבים ללחוץ גבוה. הסיבה שהם ספגו רק שער אחד בטורניר היא כי קשה מאוד לחלץ מהם את הכדור כשהוא אצלם ברגליים".

באשר ליתרון המנוחה האפשרי של צרפת, שהתמקמה בבוסטון במהלך הטורניר וטסה פחות מהספרדים, דשאן סירב לעשות מזה עניין גדול: "לא ספרתי את שעות הטיסה של ספרד. לסיים במקום הראשון בבית היה חשוב בדיוק בשביל זה. נסיעות הן פקטור, אבל אנחנו בחצי גמר מונדיאל. הארכות, החום, העייפות – הכל משפיע, אבל מה שבאמת קובע זה רק המשחק".

קיליאן אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

זאיר-אמרי: “לא מעניין אותי מה הם חושבים”

מי שלא נשאר חייב להצהרות האחרונות של כוכבי ספרד, ניקו וויליאמס ולאמין ימאל, הוא וורן זאיר-אמרי. הכישרון הצרפתי הצעיר שלח מסר חד וברור ליריבה מדרום: "אני לא יודע ולא מעניין אותי מה הם חושבים. אנחנו נבחרת צרפת ואנחנו לא מפחדים מאף אחד. אנחנו מרוכזים אך ורק בעצמנו. הם יכולים להמשיך להתבטא בתקשורת וברשתות, אבל זה לא שווה שום דבר. המשחק לא משוחק בטוויטר או באינסטגרם, הוא משוחק על הדשא".

זאיר-אמרי המשיך להרחיק את הרעשים החיצוניים מהמחנה הצרפתי: "למען האמת, אני בכלל לא קורא את מה שנכתב בתקשורת. דיברו על דברים דומים גם לפני ששיחקתי עם פ.ס.ז'. אנחנו חושבים רק על המשחק ומגיעים מוכנים".

שחקני נבחרת צרפת (IMAGO)

הקשר הצעיר התייחס גם להפסד בחצי גמר היורו לפני שנתיים והבהיר שהצרפתים עברו תהליך: "אנחנו נבחרת שונה מאוד היום. עברנו שינויים רבים בשנתיים האחרונות. אלו משחקים שלומדים מהם. אנחנו מוכנים ורוצים לנצח את ספרד כדי לקחת את הנקמה שלנו, אבל בשביל שזה יקרה נצטרך להיות מרוכזים ב-100%".

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כשנשאל על ההתמודדות מול ילד הפלא לאמין ימאל, זאיר-אמרי סירב ליפול למלכודת ההאדרה של היריב: "כדורגל הוא משחק קבוצתי. לאמין לאמין שחקן נהדר, הוא מהיר ומסוגל לכדרר בצורה יוצאת דופן, אבל לפני שמדברים על שחקן יחיד כמו לאמין ימאל, כדאי שנדבר על כל הנבחרת הספרדית המצוינת. אנחנו צריכים להתמודד מול נבחרת שלמה".