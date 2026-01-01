"אנחנו אלופי אירופה ורואים עצמנו כאלופי עולם"

לאמין ימאל הפציץ במסע"ת לקראת 22:00: "מבהיר - ברור שאני לא מפחד מצרפת, מקבל את האתגר לכבוש. מתנה ליום הולדת? גמר". דה לה פואנטה ענה לדשאן

חצי גמר המונדיאל יתחיל הערב (שלישי, 22:00) בגדול עם קרב ענקיות בין ספרד לצרפת. מי שעומד במוקד המשחק הגורלי הוא לאמין ימאל, שהתייצב מול המיקרופונים יממה בלבד אחרי שחגג את יום הולדתו ה-19, והבהיר לכולם שהוא מגיע למשחק הגדול בחייו ברוגע מוחלט, כאילו מדובר בעוד משחק בשכונה.

"לבקש משאלה? ביקשתי לעצמי מתנה אחת: לנצח את צרפת ולהיות בגמר בניו יורק", הצהיר כוכב ספרד וברצלונה בחיוך כשנשאל במסיבת העיתונאים על חגיגות יום ההולדת שלו. כשנשאל על בצורת השערים היחסית שלו בטורניר, הקיצוני הצעיר לא הראה סימני דאגה: "השערים לא מדאיגים אותי, למרות שתמיד מיוחד לכבוש במשחקים מהסוג הזה. אני מקבל את האתגר, בשביל זה הגעתי לכאן והולך להיות יום מיוחד מאוד עבורי ועבור המדינה כולה".

ההצהרות המוקדמות של לאמין ימאל, בהן טען כי הוא "לא מפחד מאף יריבה", עוררו לא מעט הדים בתקשורת הצרפתית, אך הכוכב מיהר להבהיר שלא הייתה כאן שום כוונה להתגרות. "לא הבינו אותי נכון, או שאולי רצו לא להבין", הסביר בביטחון. "אבל אני חוזר על זה - ברור שאני לא מפחד מצרפת. אנחנו אלופי אירופה המכהנים, ואנחנו לא מפחדים מאף משחק. הצרפתים צריכים לקחת את זה כחלק מהכדורגל, וזהו".

אמבפה ולאמין ימאל (רויטרס)

למרות גילו הצעיר, לאמין ימאל מבין היטב את גודל השעה, אך הלחץ ממנו והלאה. "זה המשחק הכי חשוב בקריירה שלי, כולנו בטירוף ובאופן אישי אני מתרגש מאוד", הודה הכוכב, ואף העז לפנטז בגדול: "ברור שאני רואה את עצמי מניף את גביע העולם. כולנו רואים את עצמנו עושים את זה, בדיוק כמו שהנבחרת הגדולה עשתה ב-2010. למה שלא נשחזר את זה?".

ומה לגבי ההכנה המנטלית של למפגש מול קיליאן אמבפה וחבריו? ובכן, נראה שלאמין ימאל מוצא דרכים מקוריות במיוחד להירגע. "אין שום לחץ", צחק בפני העיתונאים, "קבעתי עכשיו עם אח שלי כדי לספר אותו. זה הולך להיות משחק מדהים לצופים, שתי הנבחרות ייהנו מהדקות שלהן והכוחות מאוד שקולים. כשאתה נותן הכל על המגרש, אין סיבה להרגיש לחץ. חוץ מזה, אתם בתקשורת טוענים שאני לא בשיא היכולת שלי בטורניר הזה, אז אתם בכלל לא אמורים לצפות ממני לכלום. אני בטוח שהכל יתחבר".

דה לה פואנטה עונה לדשאן: "פייבוריטיות? זה לא אומר כלום"

מאמן ספרד, לואיס דה לה פואנטה, אמר: "היום הגדול של לאמין ימאל במונדיאל הזה עוד לפנינו. אני מקווה מאוד שזה יקרה כבר בחצי הגמר, ואם לא – אז בגמר הגדול, אם נעלה". המאמן שיתף גם במסר שיעביר לחניכיו בחדר ההלבשה רגע לפני העלייה לדשא: "אגיד להם לצאת וליהנות. אנחנו על במה ייחודית, והכי חשוב – שנהיה נאמנים לעצמנו".

לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

דה לה פואנטה סירב להיגרר ללוחמה הפסיכולוגית של מאמן צרפת, דידייה דשאן, שהכתיר את ספרד כפייבוריטית ברורה לניצחון. "עבורי, להיות פייבוריט לא אומר שום דבר. זה לא מה שיכריע את המשחק", אמר דה לה פואנטה בנחרצות. "אני אומר את זה מהלב, אני באמת לא מבין את הדיבורים האלה. שתי נבחרות ענק נפגשות, וכך גם בחצי הגמר השני. הדיבורים האלה לא מוסיפים לנו שום לחץ".

המאמן הספרדי נשאל על האיכויות של הטריקולור, ובמיוחד על שחקני ההתקפה האימתניים כמו אוסמן דמבלה, מייקל אוליסה, דזירה דואה ואמבפה. "למדנו את צרפת לעומק, אנחנו מכירים אותה מצוין מהשנים האחרונות”, הוא אמר, “יש לה שחקנים ברמה עולמית יוצאת דופן, אבל גם לנו יש כלים מדהימים. נצטרך להיות מרוכזים, לנצח במאבקים האישיים ולכפות את סגנון המשחק שלנו". המאמן סירב לחשוף האם פדרי או פביאן רואיס יפתחו בקישור, ורק עקץ: "לכל אחד מהם יש את היתרונות שלו, והכי חשוב – הם יכולים לשחק גם יחד".

אוהבת דרמה: ניצחון דרמטי לספרד על בלגיה

ברגע אישי ומרגש, חתם המאמן את דבריו: "בכל יום אני חושב על ההורים שלי ועל אחי שנפטר לפני שלוש שנים. הם תמיד הולכים איתי בלב, גם ברגעים האלה".