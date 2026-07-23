רשמית: קארים אדיימי חתם בברצלונה

אחרי צירופו של אנתוני גורדון, הקטלונים ממשיכים להתחזק עם שחקן הכנף שמגיע מדורטמונד. המחיר: 22 מיליון אירו ועוד שבעה מיליון במשתנים עתידיים

ברצלונה ממשיכה לחזק את הסגל של האנזי פליק לקראת העונה החדשה והודיעה היום (חמישי) על החתמתו של קארים אדיימי תמורת 22 מיליון אירו ועוד שבעה מיליון במשתנים. שחקן הכנף הגרמני מצטרף אחרי שלוש עונות במדי בורוסיה דורטמונד, במהלכן ביסס את עצמו כאחד משחקני ההתקפה המסוכנים בבונדסליגה, וינסה להוסיף מהירות, עומק ואיכות לחלק הקדמי של הקטלונים.

אדיימי (24) נחשב לאחד השחקנים המהירים בעולם הכדורגל, כשמלבד המהירות הוא מצטיין גם במשחק לחץ אגרסיבי, יכולת לעבור שחקנים באחד על אחד וגיוון התקפי. את העונה האחרונה סיים עם 10 שערים ושישה בישולים בכל המסגרות, כשהמשיך להיות אחד משחקני המפתח של דורטמונד.

מהזלצבורג לבמה הגדולה באירופה

אדיימי גדל במחלקות הנוער של באיירן מינכן ואונטרהאכינג, לפני שפרץ במדי רד בול זלצבורג. באוסטריה זכה במספר תארים, בלט גם בליגת האלופות והפך לאחד הכישרונות המסקרנים באירופה, מה שהוביל את בורוסיה דורטמונד לצרפו בקיץ 2022.

בשלוש עונותיו במועדון הגרמני המשיך להתפתח, צבר ניסיון בבונדסליגה ובליגת האלופות והפך לחלק משמעותי בחלק הקדמי של הקבוצה. במקביל, ביסס את מעמדו גם בסגל נבחרת גרמניה והפך לאחד משחקני ההתקפה הבולטים בדור החדש של הכדורגל הגרמני.

האנזי פליק (IMAGO)

חיזוק משמעותי להתקפה של פליק

בברצלונה מאמינים כי אדיימי ישתלב היטב בשיטה של האנזי פליק, שמבוססת על לחץ גבוה, משחק מעבר מהיר ותנועה ללא כדור. היכולת שלו לשחק בשני האגפים וגם בחלק הקדמי, לצד המהירות והאינטנסיביות שהוא מביא איתו, צפויות להעניק למאמן הגרמני מגוון אפשרויות נוספות בחלק ההתקפי לקראת העונה הקרובה.