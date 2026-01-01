הצהרת כוונות: זאק לידיי חתם בהפועל תל אביב

הפורוורד חוזר לישראל לאחר שכיכב ביורוליג וחתם על חוזה לשנתיים: "בואו נעשה היסטוריה". איטודיס: "הוא השתדרג ויביא מהניסיון שלו ביורוליג"

הפועל תל אביב ממשיכה לבנות סגל נוצץ לקראת העונה הקרובה. האדומים הודיעו היום על החתמתו של זאק לידיי, שחתם על חוזה לשנתיים ויצטרף לקבוצה של דימיטריס איטודיס אחרי קריירה מרשימה באירופה ובעיקר ביורוליג.

לידיי (32, 2.02 מ') מגיע לאחר עונה מוצלחת במדי אולימפיה מילאנו, במדיה העמיד ממוצעים של 13.1 נקודות, 4.2 ריבאונדים ו-0.9 אסיסטים ביורוליג. בליגה האיטלקית תרם 10.6 נקודות, 3.8 ריבאונדים ואסיסט למשחק, והמשיך לבסס את מעמדו כאחד הפורוורדים היציבים והמנוסים ביבשת.

זאק לידיי אמר אחרי החתימה: “אני נרגש מאוד ואסיר תודה על ההזדמנות להצטרף להפועל תל אביב. כבר מהרגע הראשון הרגשתי את השאפתנות של המועדון הזה ואת האמונה במה שאנחנו בונים יחד. אני לא יכול לחכות להתחיל לעבוד, לייצג את המועדון הזה ולהתחרות לעיני האוהדים המדהימים שלנו. בואו נרדוף יחד אחרי הגדולה ונעשה היסטוריה. יאללה הפועל״.

המאמן דימיטריס איטודיס אמר: "אני מברך את זאק על ההצטרפות שלו למשפחה שלנו, הוא מלא במוטיבציה כדי לייצר תרבות בהפועל. הוא יכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, הוא שדרג את המשחק שלו בשנה החולפת, גם מחוץ לקשת, והוא יביא מהניסיון שלו ביורוליג. אנחנו שמחים מאוד על הצירוף שלו להפועל ומצפים לראות אותו".

דימיטריס איטודיס מקבל כוכב נוסף לסגל (חגי מיכאלי)

המנהל המקצועי, ג׳ורג׳ חינאס, אמר: "זו זכות גדולה עבורנו לצרף את זאק למשפחת הפועל. הוא שחקן שהטביע את חותמו בכדורסל האירופי כלוחם אמיתי וכמתחרה מהשורה הראשונה. זאק מסוגל לשחק בשתי עמדות, הוא ורסטילי מאוד ויוסיף מימד חדש למשחק שלנו״.

חוזר לישראל אחרי שמונה שנים

האמריקני החל את הקריירה האירופית שלו דווקא בישראל, כששיחק במדי הפועל גלבוע/גליל בעונת 2017/18 והבריק עם 19.3 נקודות ו-8.4 ריבאונדים בממוצע. היכולת המרשימה פתחה בפניו את הדלת ליורוליג, שם עבר באולימפיאקוס, ז'לגיריס קובנה, פרטיזן בלגרד ושתי קדנציות במדי אולימפיה מילאנו.

במהלך השנים הפך לידיי לאחד השחקנים המוערכים במפעל הבכיר באירופה בזכות היכולת לשחק בשתי עמדות הפנים, הקליעה מחוץ לקשת והניסיון שצבר במעמדים הגדולים. כעת הוא חוזר לישראל כאחת ההחתמות הבולטות של הקיץ, בתקווה לסייע להפועל תל אביב לבסס את מעמדה ביורוליג.

זאק לידיי בקדנציה הקודמת בישראל (איציק בלניצקי)

מצטרף לסגל עמוס כוכבים

לידיי מצטרף לסגל עמוס הכישרון שבונה איטודיס לקראת העונה הקרובה, כשבהפועל כבר חתומים בין היתר ואסה מיציץ', אלייז'ה בריאנט, אנטוניו בלייקני, טיילר אניס, אמיר קופי, קולין מלקולם, טאי אודיאסי, דן אוטורו, איש וויינרייט וג'ונתן מוטלי. במקביל, האדומים ממשיכים לעבוד גם על חיזוקים נוספים לקראת פתיחת העונה.