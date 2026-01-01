עובר לארה"ב: אורן סהר חתם במכללת פפרדיין

אחרי שזכה באליפות המדינה עם מכבי תל אביב, הגארד המוכשר יוצא ל-NCAA. מאמנו החדש, גריף אולדריץ': "שחקן יוצר וסקורר בטבעו, יתאים לסגנון שלנו"

נציג ישראלי חדש בליגת המכללות בארצות הברית: אורן סהר, גארד מכבי תל אביב ואחד השחקנים הבולטים בנבחרות הצעירות של ישראל, חתם הערב (שני) רשמית במכללת פפרדיין וישחק בשורותיה החל מעונת 2026/27 הקרובה.

סהר (1.93 מ'), שגדל במחלקת הנוער הצהובה, היה חלק מסגל הקבוצה הבוגרת של מכבי תל אביב בעונה החולפת ואף שותף ב-18 משחקי ליגה שבהם קלע 4.6 נקודות בממוצע למשחק (35% ל-3), בדרך לזכייה באליפות המדינה אחרי ניצחון בסדרת הגמר על הפועל תל אביב. לפני כן, שיחק הגארד כמושאל במשך שתי עונות במדי מכבי תל אביב-שוהם מהליגה הלאומית.

"אנחנו נרגשים מכך שאורן מצטרף לתוכנית ולקבוצה שלנו", בירך מאמן פפרדיין, גריף אולדריץ'. "אורן הוא גארד מוכשר מאוד שמביא איתו את התכונות שאנחנו מחפשים במובילי כדור ויוצרים. הוא סקורר מטבעו, אבל גם מוסר נהדר שיודע לנהל את המשחק. אנו מצפים ממנו להשתלב במהירות בשיטה ובסגנון המשחק שלנו".

אורן סהר מול ג'ורדן רייט (רועי כפיר)

מגיע לקולג’ שהוציא שחקנים ל-NBA

סהר מרשים במיוחד במדים הלאומיים. בקיץ שעבר הוא כיכב באליפות העולם לנבחרות עד גיל 19 שנערכה בשווייץ, שם העמיד ממוצעים נהדרים של 17.7 נקודות, 3.7 ריבאונדים ו-3 אסיסטים למשחק, והוביל את נבחרת ישראל למקום השביעי בטורניר.

בימים אלה ממש לוקח סהר חלק באליפות אירופה לנבחרות עתודה עד גיל 20, שם הוא מוביל את קלעי הנבחרת עם ממוצעים מרשימים של 14 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4.7 אסיסטים בשלושת המשחקים הראשונים, כולל ניצחונות על רומניה וצ'כיה.

אורן סהר עם הכדור (צילום: FIBA)

כעת, הגארד הישראלי עושה צעד משמעותי קדימה ומצטרף לתכנית הכדורסל של פפרדיין, המשתייכת לחטיבת ה-WCC החזקה. למועדון היסטוריה עשירה הכוללת 13 הופעות בטורניר ה-NCAA היוקרתי ולא פחות מ-19 שחקנים שהגיעו ממנו לליגת ה-NBA לאורך השנים.