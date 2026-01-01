הבקשה של ברצלונה: עוד חצי עונה במונז'ואיק

הקטלונים פנו ללה ליגה בבקשה לארח גם את הסיבוב הראשון של עונת 2027/28 מחוץ לקאמפ נואו, בשל העבודות על גג האצטדיון החדש והחשש לעיכובים נוספים

ברצלונה כבר מתכננת את צעדיה לעונת 2027/28, ונראה כי החזרה המלאה לקאמפ נואו תצטרך להמתין. לפי דיווח ב"ספורט", המועדון פנה ללה ליגה בבקשה לאפשר לו לארח את כל משחקי הבית בסיבוב הראשון של העונה באצטדיון האולימפי במונז'ואיק, בשל המשך העבודות על האצטדיון החדש.

הסיבה לבקשה היא שלב התקנת הגג החדש של הקאמפ נואו, הנחשב לאחד המורכבים ביותר בפרויקט השיפוץ. על פי ההערכות, העבודות צפויות להימשך בין ארבעה לחמישה חודשים במהלך קיץ 2027, ולכן קיים חשש שהאצטדיון לא יהיה מוכן לאירוח משחקים עם פתיחת העונה.

הקאמפ נואו יחכה

בברצלונה מדגישים כי מדובר במהלך שנועד להיערך מראש לכל תרחיש, ולא בהחלטה סופית על דחיית החזרה לאצטדיון. במקביל, המועדון כבר פועל להבטיח את זמינותו של האצטדיון האולימפי, ששימש אותו כבית הזמני בשנים האחרונות.

המונז'ואיק מוכן (רויטרס)

לפי התכנון, לאחר השלמת התקנת הגג, ברצלונה תחזור לקאמפ נואו במהלך המחצית השנייה של עונת 2027/28. הגג החדש יהיה אחד מסמלי האצטדיון המחודש, ישתרע על פני כ-48 אלף מ"ר, ישלב כ-18 אלף מ"ר של פאנלים סולאריים ומערכת לאיסוף מי גשמים כחלק מפרויקט ה"ספוטיפיי קאמפ נואו" החדש.