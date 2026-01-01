אם סכנין לא תשפר הצעתה: חילו צפוי לחתום בסרביה

במועדון מהמגזר הציעו לשחקן ההגנה חוזה לשלוש שנים, אך במידה שההצעה תישאר בעינה, השחקן עשוי להצטרף לרדניצקי 1923 הסרבית ולהשתכר כ-275 אלף אירו

בבני סכנין ממשיכים לעבוד לקראת עונת 2026/27 בליגת העל, אך מי שאת עתידו במועדון אופף סימן שאלה גדול, הוא חסן חילו, שצפוי לחתום ברדניצקי 1923 מהליגה הסרבית, במידה שבסכנין לא ישפרו בצורה ניכרת את הצעתם לשחקן.

חילו שמצוי כעת בסרביה ומיוצג על ידי פרקליטו עו”ד שי טל, היה מבוקש על ידי מכבי פ”ת והפועל ר”ג, אך לבסוף החליט לחתום ברדניצקי עד סוף העונה. השחקן, שחתום על הסכם עם הקבוצה היפנית ג׳ובילו איוואטה הושאל על ידה בעונה האחרונה לבני סכנין.

במועדון מהמגזר, שנמצא בימים אלו במחנה האימון בהונגריה, מעוניינים מאוד בשחקן ההגנה, כאשר בין הצדדים התנהל מו”מ במהלך הלילה האחרון ובמהלכו סכנין שיפרה את הצעתה והציעה לחילו הסכם ל-3 שנים. אולם אם לא יתחולל שינוי דרמטי בהצעת סכנין לשחקן, הוא צפוי לחתום בקבוצה הסרבית עד סוף העונה.

חילו כבר עבר בדיקות רפואיות אצל הסרבים וכעת רק ממתין לקבוצה היפנית שתאשר את הסכום, והוא צפוי להשתכר על סך של כ-275 אלף אירו כאשר שכרו ישולם חצי על ידי הקבוצה היפנית ומחציתו על ידי הקבוצה הסרבית.