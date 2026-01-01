בדרך החוצה? פרטיזן מעוניינת בקולין מלקולם

פרסום ראשון: בזמן שהאדומים עובדים בקצב גבוה על בניית הסגל, הסרבים לוטשים עיניים לעבר הפורוורד שרוצה להישאר אך מעורר עניין רב בבלגרד המתחדשת

הפועל תל אביב נמצאת בעיצומם של ימים עמוסים ורועשים במיוחד בגזרת הרכש. לאחר שהודיעה על הארכות חוזים של מספר שחקני מפתח בזה אחר זה, לצד החתמתו של קאדין קרינגטון, נראה שיש מי שאורבת בפינה ומחכה להתפתחויות בתוך הסגל האדום.

ל-ONE נודע לראשונה כי פרטיזן בלגרד, שנמצאת בעיצומו של תהליך בנייה מחדש לקראת העונה הבאה, מעוניינת בפורוורד האדומים קולין מלקולם ועוקבת מקרוב אחר ההחלטות שיתקבלו בעניינו במועדון. תחת הדרכתו של דימיטריס איטודיס העמיד העונה הפורוורד ממוצעים של 6.8 נקודות לצד 3.6 ריבאונדים במסגרת היורוליג.

מגרגורי באטומי ועד לפסגת היורוקאפ

מלקולם בן ה-29 מחזיק בקריירה מרשימה ומגוונת שהחלה בנקודות ציון פחות שגרתיות. הוא התחיל את דרכו המקצוענית בבאטומי הגיאורגית, ומשם המשיך לתחנות בליגה הפינית והקפריסאית. הפריצה הגדולה שלו הגיעה כאשר הפך לאחד הפורוורדים היעילים והמוערכים ביותר בשיטה של המאמן תומאסו איסאלו, שהביא אותו לטלקום באסקט בון.

קולין מלקולם (ראובן שוורץ)

באותה עונה בלתי נשכחת, בון זכתה בליגת האלופות של פיב"א (BCL) לאחר שניצחה בגמר דרמטי את הפועל ירושלים במלאגה. עונה לאחר מכן, מלקולם המשיך לעשות את הדרך יחד עם מאמנו לפאריס, שם רשמו עונת שיא שהסתיימה בזכייה ביורוקאפ ובכרטיס הנכסף ליורוליג.

הרצון להישאר מול הפיתוי מסרביה

בתום שנתיים מוצלחות בבירת צרפת, מלקולם הגיע להפועל תל אביב במדיה ערך את הופעת הבכורה שלו ביורוליג. כעת, בתום עונה אחת במדים האדומים לבנים, במועדון מודים כי צריכות להתקבל החלטות משמעותיות לגבי עתידו בסגל החדש שנבנה.

קולין מלקולם (שחר גרוס)

השחקן עצמו כבר העביר מסרים ברורים לראשי הקבוצה על כך שהוא מעוניין להמשיך ללבוש את המדים האדומים גם בעונה הבאה, אך העניין הגובר מצד האימפריה הסרבית של פרטיזן בלגרד עשוי לטרוף את הקלפים ולשנות את התוכניות של שני הצדדים.