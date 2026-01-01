שלו מורי חתם בנוער של הפועל חיפה לשלוש עונות

הקשר, שגדל בחטיבה הצעירה של הפועל מטה אשר, חוזר לקדנציה שנייה בקבוצה מהכרמל, הפעם כשחקן נוער. על המסלול המיוחד והשאיפות של השחקן, בכתבה זו

קבוצת הנוער של הפועל חיפה מתכוננת לעונה חמישית ברציפות בליגת העל תחת הדרכתו של המנהל המקצועי, רם בן מיכאל, בתקווה שאחרי שלוש עונות קשות בצל המצב הביטחוני, שלמרות הכל הסתיימו בהישארות בליגה ללא מאבקי הישרדות עד המחזור האחרון, הקבוצה תוכל בעונה הקרובה ליהנות יותר מכדורגל ולמצוא עצמה בחלק גבוה יותר בטבלה.

הערב (שני) החתימה הנהלת מחלקת הנוער על חוזה לשלוש עונות את הקשר, שלו מורי (2009), שעבר לא מעט בעונות האחרונות וחוזר לקדנציה שניה בהפועל חיפה, זאת לאחר ששיחק בשורות קבוצת ילדים א' של המועדון. בעונה האחרונה שיחק השחקן בליגת העל של שנתון נערים א' בשתי קבוצות: בחלק הראשון של העונה בהפועל רעננה - בשורותיה רשם 12 הופעות חלקיות.

בחודש פברואר, כשבוע לפני פרוץ מלחמת שאגת הארי, עבר לשורות מ.כ נהלל יזרעאל, שנשרה בסיום העונה לליגה הלאומית, בשורותיה רשם הופעה אחת מלאה וארבע הופעות חלקיות. השחקן חתם על חוזהו באמצעות נציגו, עוה"ד שי אבני. במעמד החתימה נכח גם מנהל מחלקת הנוער, מנשה לוי.

״מגיע עם הרבה מוטיבציה״

שלו מורי בתגובה לחתימה בהפועל חיפה: "עברתי לא מעט בשנים האחרונות. שיחקתי כאן בילדים א' וכעת אני פותח פרק חדש בקריירה, לאחר שחתמתי בקבוצת הנוער של הפועל חיפה. אני מגיע עם הרבה מוטיבציה, רעב להצליח ורצון להמשיך לעבוד קשה, להתפתח ולהוכיח את עצמי בכל הזדמנות".

שלו מורי לא שכח להודות למועדונים בהם התפתח לאורך השנים: "גדלתי במצפה הילה, לאחר אירועי 7 באוקטובר המשפחה שלי החליטה לעבור להתגורר בכפר ורדים, מעט רחוק יותר מהגבול. את רוב שנותיי במחלקת הנוער, מטרום א’ ועד נערים ב’, למעט עונה אחת בילדים א' של הפועל חיפה, העברתי בהפועל מטה אשר – מועדון שהיה עבורי בית וגידל אותי כשחקן וכאדם״.

״למרות ההתמודדות הלא פשוטה של המועדון עם השלכות המלחמה בצפון, מדובר במועדון שבשנים האחרונות הצמיח לא מעט שחקנים שהגיעו לליגת העל, ואני גאה להיות אחד מהשחקנים שצמחו בו".

על העונה האחרונה הוסיף השחקן: "לקראת עונת נערים א’ עשיתי את הקפיצה לליגת העל, חתמתי בהפועל רעננה. לאורך כל התקופה שם נסעתי לכל אימון ומשחק הלוך ושוב מהצפון לרעננה, מתוך רצון להתפתח ולהתקדם ברמה הגבוהה ביותר״.

״לקראת סיום העונה עברתי לנהלל במטרה לעזור לקבוצה להישאר בליגה. לצערי המשימה לא הצליחה, וגם פציעה קלה במהלך התקופה השפיעה על היכולת שלי לתרום כפי שקיוויתי. למרות זאת, זו הייתה תקופה משמעותית עבורי, שבה צברתי ניסיון חשוב, למדתי להתמודד עם אתגרים והמשכתי להתפתח כשחקן וכאדם. כעת הפנים לאתגר הבא, אתגר גדול ומשמעותי מאוד".