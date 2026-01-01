לאחר שהודח מהמונדיאל: השופט ההולנדי נמצא מת

רוב דיפרינק, שנבחר לצוות ה-VAR בטורניר והודח בעקבות חקירת תקיפה מינית שנסגרה מחוסר ראיות, הלך לעולמו. ההתאחדות ההולנדית: "המומים ועצובים"

שופט הכדורגל ההולנדי רוב דיפרינק מת שבועות לאחר שהוסר מסגל השופטים שהיו אמורים לקחת חלק במונדיאל, בעקבות חקירת משטרה שנפתחה נגדו במהלך חודש אפריל בבריטניה. דיפרינק נבחר לשמש כשופט VAR.

בהתאחדות הכדורגל ההולנדית (KNVB) נמסר כי הם "המומים ועצובים עמוקות". בעקבות מותו של דיפרינק, שנסיבות מותו טרם פורסמו. "איבדנו שופט מוערך מאוד, אך מעל הכול עמית אנושי ומסור. מחשבותינו עם משפחתו, חבריו וכל מי שהיה קרוב אליו. אנו מאחלים להם הרבה כוח ותמיכה בהתמודדות עם האובדן הכבד הזה", סיכמו.

דיפרינק שפט בליגה הבכירה בהולנד מאז 2017, ושימש כשופט VAR ביורו 2024. בתגובה להאשמות נגדו אמר לתקשורת בהולנד כי הואשם שלא בצדק. "מההתחלה שיתפתי פעולה באופן מלא עם חקירת המשטרה, אני מודה על התמיכה מההתאחדות ההולנדית וחבל שפיפ"א החליטה שלא למנות אותי למונדיאל. כמובן שאני מאוכזב מכך".

יש לציין כי התיק נסגר ללא הגשת כתבי אישום. משטרת המטרופולין אישרה כי "רף הראיות הנדרש לא התקיים" וכי לא יינקטו צעדים נוספים.