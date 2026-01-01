איתי שוורצמן יישאר כחריג גיל בנוער של נתניה

הקשר יחל את עונתו השביעית ברציפות בקבוצת הנוער של היהלומים, לאחר שחתם על חוזה לשלוש עונות נוספות במועדון. ירין אבוחצירה כבש צמד במדי הבוגרים

קבוצת הנוער של מכבי נתניה מתכוננת לעונה חדשה בליגת העל לנוער תחת הדרכתו של סשה פלדמן. לאחר סדרת החתמות של שחקנים העולים משנתון נערים א’, מודיעה מכבי נתניה על החתמתו של שחקן חריג גיל, הקשר איתי שוורצמן (2007), שחתם על חוזה לשלוש עונות נוספות. שוורצמן מיועד להמשיך כחריג גיל, אך לא מן הנמנע שבמהלך העונה ישתלב בקבוצת הבוגרים.

שוורצמן, תושב יקנעם, החל את דרכו בקבוצת טרום א’ של הפועל יקנעם לצד ילידי 2006. עונה לאחר מכן, עבר לקבוצת טרום א’ של מכבי חיפה בשלוחת קצף. בתום שלוש עונות במדים הירוקים עבר השחקן לקבוצת ילדים א’ של מכבי נתניה. העונה הקרובה תהיה השביעית ברצף של השחקן במועדון. איתי רשם העונה 30 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצתו, ב-26 מהמשחקים פתח בהרכב, ב-11 מהמשחקים רשם זמן משחק מלא. השחקן הבקיע שלושה שערים במהלך עונה זו, שאותה סיים כשחקן החמישי בטבלת דקות המשחק של שחקני הקבוצה.

ירין אבוחצירה, משתלב בקבוצה הבוגרת (נזיה סולטאן)

החלוץ הצעיר משתלב בקבוצה הבוגרת

ירין אבוחצירה, ששיחק בעונה האחרונה בקבוצת הנוער ובקבוצת נערים א’ - ומעת לעת גם בקבוצת נערים ב’, ממשיך להרשים במדי קבוצת הבוגרים. החלוץ המוכשר, שיחגוג החודש יום הולדת 16, שכבר מתאמן מתחילת הקיץ עם קבוצת הבוגרים, יצא עמה למחנה האימונים בפולין וכבש אתמול (ראשון) צמד שערים במשחק האימון בו ניצחה הקבוצה 0:5 את קראיובה קראקוב.