גל גלילי ימשיך להוביל את מכבי תל אביב בכדורעף

מאמן הצהובים שהוביל את הקבוצה ל-5 אליפויות, ימשיך על הקווים גם ב-2026/27 ויסגור עונה שמינית במועדון ושביעית ברציפות. ליבר: "עמוד התווך שלנו"

מאמן הכדורעף גל גלילי (53) ימשיך לעמוד על הקווים של מכבי יעדים תל אביב גם בעונת המשחקים הקרובה 2026/2027. תהיה זו עונתו השמינית כמאמן הקבוצה והשביעית ברציפות מאז מינויו לתפקיד בעונת 2020/2021.

עם פתיחת עונתו השמינית במועדון, יעבור גלילי את אורי חבר בדירוג מאמני הקבוצה בכל הזמנים. חבר אימן את מכבי במשך שבע עונות והוביל אותה לשלוש אליפויות (1990, 1991, 1997). בראש רשימת המאמנים של המועדון ניצב זהר בר נצר, שאימן את הקבוצה במשך 16 עונות והוביל אותה לשש אליפויות ולחמישה גביעי מדינה.

בתקופתו כמאמן ראשי רשם גלילי פרק משמעותי בתולדות המועדון, עם זכייה בחמש אליפויות ובארבעה גביעי מדינה. בעונת 2022/2023 הוביל את הקבוצה להישג השיא שלה בזירה האירופית – העפלה היסטורית לגמר אירופי, לראשונה בתולדות המועדון ובפעם הראשונה בהיסטוריה של הכדורעף הישראלי.

יו"ר מכבי יעדים תל אביב, אסף ליבר, אמר: “גל גלילי הוא עמוד התווך של הקבוצה שנבנתה כאן בשנים האחרונות בהנהגתו, וההמשכיות שלו בתפקיד היא טבעית ומתבקשת. המטרה המשותפת שלנו היא להחזיר את הקבוצה למקום הטבעי שלה – אלופת המדינה ומחזיקת גביע המדינה בתום העונה הקרובה. גל מגיע מחויב יותר מתמיד, והוכיח פעם אחר פעם את איכויותיו – הן כאיש מקצוע ברמה הגבוהה ביותר והן, בראש ובראשונה, כאדם”.

גם בעונה הקרובה תשתתף מכבי יעדים תל אביב בגביע האתגר האירופי של ה-CEV, מפעל שבו לקחה חלק בארבע מתוך חמש העונות האחרונות. בעונה החולפת הציגה הקבוצה קמפיין אירופי מרשים במיוחד, שכלל ניצחון היסטורי בצמד משחקים בספרד, ניצחון בבולגריה וניצחון דרמטי בצרפת לאחר מערכת זהב. ברבע הגמר הודחה הקבוצה מול סלובן ברטיסלבה הסלובקית.

בעונה הקרובה צפויות להשתתף במפעל יותר מ-50 קבוצות מ-30 מדינות ברחבי אירופה, בהן אולימפיאקוס, פנרבחצ'ה, דינמו זאגרב וקבוצות מובילות מהליגות הבכירות בספרד, פולין, גרמניה וצ'כיה. מכבי יעדים תל אביב והפועל מטה אשר/עכו יהיו שתי הנציגות הישראליות במפעל. הגרלת משחקי גביע האתגר האירופי תתקיים ביום רביעי הקרוב בלוקסמבורג.