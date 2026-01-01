החיסרון של ספרד: כך צרפת מגיעה רעננה יותר

לה רוחה צברה יותר טיסות, החליפה שישה אזורי זמן ועזבה את מחנה הבסיס. מנגד, הטריקולור נהנו מיום מנוחה נוסף ויגיעו עם פחות עומס לקראת חצי הגמר

לקראת חצי גמר מונדיאל 2026 בין ספרד לצרפת, מתברר כי אחד היתרונות המשמעותיים של הטריקולור כלל לא קשור למה שקורה על כר הדשא. בעוד החבורה של לואיס דה לה פואנטה נאלצה להתמודד עם מסעות ארוכים, שינויי אזורי זמן ויציאה ממחנה הבסיס שלה, הצרפתים נהנו מלוח זמנים נוח בהרבה ומיום מנוחה נוסף.

ספרד שיחקה את משחק רבע הגמר שלה יום לאחר צרפת, כך שכבר מלכתחילה הגיעה עם פחות זמן להתאוששות. אלא שלפי הדיווח ב"אס", זהו רק חלק קטן מהסיפור. מאז שהגיעה לארצות הברית, הנבחרת הספרדית צברה שעות רבות באוויר ובכבישים, כשבמהלך הטורניר עברה בין מספר ערים ומדינות.

כמעט 20 שעות טיסה ושישה שינויי אזור זמן

עוד לפני פתיחת המונדיאל טסה ספרד מצ'טנוגה לפואבלה שבמקסיקו למשחק הכנה מול פרו וחזרה, מסע שהוסיף אלפי קילומטרים ושעות טיסה. בהמשך, במהלך שלב הבתים והנוקאאוט, נדדה בין אטלנטה, גוודלחרה, לוס אנג'לס ודאלאס, ובסך הכול צברה כמעט 20 שעות טיסה, כשבנוסף עברה שישה שינויי אזור זמן.

לואיס דה לה פואנטה צריך להיות מודאג? (רויטרס)

העובדה שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון אילצה את הספרדים לעזוב את מחנה הבסיס בצ'טנוגה, שבו שהו במשך 25 ימים, ולהפוך לנבחרת "נודדת" עד חצי הגמר. לפי הדיווח, המעברים התכופים הקשו על שמירת שגרת ההתאוששות והמנוחה של השחקנים.

שחקני נבחרת צרפת יגיעו רעננים יותר לחצי הגמר (רויטרס)

היתרון הלוגיסטי של הטריקולור

מנגד, צרפת נהנתה ממצב שונה לחלוטין. הטריקולור חזרו לאחר כל משחק למחנה הבסיס שלהם בבוסטון, שיחקו שני משחקים באותה עיר ונדרשו לפחות מעשר שעות טיסה עד ההגעה לדאלאס. בנוסף, הם לא נאלצו להתמודד עם שינויי אזורי זמן לאורך הטורניר והגיעו לחצי הגמר לאחר יום מנוחה נוסף לעומת ספרד.

למרות היתרון הלוגיסטי, גם לצרפת היה חיסרון מסוים. רוב משחקיה נערכו באצטדיונים פתוחים ובתנאי חום כבדים, בעוד ספרד שיחקה כמעט לאורך כל הטורניר באצטדיונים ממוזגים. למרות זאת, בספרד סבורים כי העומס שנוצר בעקבות הנסיעות הרבות והיציאה ממחנה הבסיס היה משמעותי יותר לקראת אחד המשחקים החשובים ביותר בטורניר.