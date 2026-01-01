ברח מהמחנה הסקוטי והפך לאנגלי היקר בהיסטוריה

אליוט אנדרסון הפך לגרזן של טוכל במונדיאל רגע אחרי שסיטי שברה עבורו את השוק. הסיפור מאחורי הקשר שכמעט וייצג את סקוטלנד אבל התעקש על אנגליה

בזמן שחצאי גמר מונדיאל 2026 כבר נמצאים ממש מעבר לפינה, אחד הסיפורים המרתקים ביותר בנבחרת אנגליה שייך ללא ספק לאליוט אנדרסון. הקשר בן ה-23, שנרכש רק לפני ימים אחדים על ידי מנצ'סטר סיטי תמורת סכום מטורף של למעלה מ-130 מיליון אירו מנוטינגהאם פורסט, הפך לשחקן האנגלי היקר בכל הזמנים. כעת, כשהוא מנווט את מרכז השדה של תומאס טוכל בגביע העולם, נחשף כמה קרוב הוא היה ללבוש בכלל את המדים של היריבה המושבעת, סקוטלנד.

"ברח" מהמחנה הסקוטי ברגע האחרון

אנדרסון, שנולד בצפון אנגליה אך מחזיק בסבתא מצד אביו שהגיעה מגלזגו, זיגזג בגילאי הנוער בין שתי הנבחרות. התפנית הדרמטית הגיעה באוגוסט 2023, כאשר מאמן סקוטלנד, סטיב קלארק, זימן אותו לסגל הבוגר לקראת משחק מול קפריסין ומשחק ידידות, באופן אירוני, מול אנגליה. אנדרסון כבר התייצב, הצטלם עם מדי האימון של הסקוטים, אך שוחרר במפתיע בשל מה שהוגדר אז כ"פציעה".

בדיעבד, השחקן הודה כי הפציעה הייתה רק תירוץ: "הגעתי לנבחרת סקוטלנד ואחרי כמה ימים עזבתי את המחנה כי הבנתי שאני צריך עוד זמן לקבל החלטה", סיפר אנדרסון בגילוי לב. "לא רציתי למהר. אני לחלוטין אנגלי, ככה אני רואה את עצמי. פשוט לא זימנו אותי לנבחרות הצעירות של אנגליה כשהייתי צעיר יותר, אז ניצלתי את ההזדמנות לשחק בסקוטלנד. ברגע שהבנתי שאני מספיק טוב כדי לשחק באנגליה, התרכזתי רק בה".

אליוט אנדרסון באימון סקוטלנד. ברח בזמן (IMAGO)

הבאנקר של טוכל והמספרים שהצדיקו את השוק

ההחלטה הזו התבררה כבינגו עבור שלושת האריות. אנדרסון הוביל את הנבחרת הצעירה לזכייה ביורו ב-2025, ומאז הגעתו של תומאס טוכל לנבחרת הבוגרת, הוא הפך לאחד העוגנים הכי משמעותיים שלו. למעשה, הוא השחקן השלישי עם כמות דקות המשחק הגבוהה ביותר בעידן טוכל, מיד אחרי הארי קיין ועזרי קונסה.

במשחק האחרון מול נורבגיה, אנדרסון לקח את המושכות עם תצוגת תכלית במרכז השדה: 92% דיוק במסירות, 9 חילוצי כדור ו-2 תיקולים מוצלחים. "הוא שחקן מהטופ העולמי, אין יותר מדי מה להוסיף, יש לו פשוט הכל", התמוגג טוכל באחת ממסיבות העיתונאים במונדיאל. כשנשאל המאמן הגרמני על תג המחיר של 135 מיליון אירו ששילמה עליו סיטי, ענה: "אני רק מקווה שהוא יישאר אותו דבר: שחקן צנוע, נחוש ועם תשוקה אדירה להצליח".

אליוט אנדרסון חוגג עם ג'וד בלינגהאם וג'ד ספנס את ההעפלה לחצי הגמר (IMAGO)

המחיר האסטרונומי ששולם עליו, שנבע גם מהשוק הפנימי המשוגע של הפרמייר ליג, מגובה במספרים חסרי תקדים מהעונה החולפת באנגליה: אנדרסון החזיק בכמות נגיעות הכדור הגבוהה בליגה (3,300), חילץ הכי הרבה כדורים (306), ניצח בהכי הרבה מאבקים (297) וסחט הכי הרבה עבירות (80). כעת, סגנית אלופת אנגליה נהנית מהפירות, בזמן שטוכל מקווה שהוא יצעיד את אנגליה אל עבר הגביע הנכסף.