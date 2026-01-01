בדרך למעבר גדול? באיירן גיששה אצל ז'ול קונדה

הבווארים פנו לסביבתו של מגן ברצלונה וצרפת, שם הובהר להם כי העדיפות הראשונה היא להישאר אצל הקטלונים, שמצידם אינם מגדירים אותו כ"חסין להעברה"

חלון ההעברות של הקיץ ממשיך לספק כותרות, והפעם מדובר בציר שבין ברצלונה למינכן. על פי דיווחים בגרמניה ובספרד, באיירן מינכן פנתה בימים האחרונים לסביבתו של מגן ברצלונה ונבחרת צרפת, ז'ול קונדה, במטרה לבחון מקרוב את מצבו החוזי ולבדוק האם הוא פתוח למעבר אפשרי לגרמניה.

למרות הגישוש הראשוני מצד הבווארים, בסביבתו של השחקן מבהירים כי נכון לעכשיו, עזיבה אינה עומדת על הפרק. עדיפותו הראשונה של קונדה היא להישאר בבארסה, להמשיך להתקדם תחת הדרכתו של האנזי פליק ולשחזר את היכולת הגבוהה שהפכה אותו בעבר לאחד המגנים הימניים הטובים באירופה.

הפך לבאנקר בצרפת אצל דשאן

עם זאת, קונדה אינו מוגדר כחסין לחלוטין בברצלונה. במועדון הקטלוני קיימת תחושה כי העונה החולפת של הצרפתי אופיינה בחוסר יציבות וב"ניתוקים" רגעים שעלו לקבוצה ביוקר, זאת בניגוד לעונה המצוינת שרשם לפני כן. מנגד, מי שהחזיר את המניות של המגן לטופ העולמי הוא מאמן נבחרת צרפת, דידייה דשאן, שהפך את קונדה לבאנקר בלתי מעורער בהרכב של הטריקולור במונדיאל הנוכחי, שם הוא מציג יכולת הגנתית פנטסטית.

ז'ול קונדה במאבק (IMAGO)

כזכור, רק באוגוסט האחרון האריכה ברצלונה את חוזהו של המגן הצרפתי עד לשנת 2030, מהלך שהגיע בעקבות התעניינות מסיבית מצד מנצ'סטר סיטי ופפ גווארדיולה. שווי השוק הנוכחי של השחקן מוערך בכ-60 מיליון אירו, ובשלב זה לא קיימים מגעים רשמיים בין המועדונים אלא רק בדיקות רקע ראשוניות של הגרמנים, שמחפשים חיזוק משמעותי לקו האחורי.