הפועל חיפה בדקה אפשרות לצרף את גל בייטנר

שמו של הגארד, שעזב את קריית אתא, עלה בפנקסים של האדומים מהכרמל. בשלב זה מועמדותו נשקלת עם מועמדים נוספים. קבוצתו הקודמת נפרדה רשמית מהשחקן

גל בייטנר, שעזב את עירוני קריית אתא, עורר עניין בהפועל חיפה. המועדון מהליגה הלאומית בוחן מספר מועמדים לתפקיד הרכז ובייטנר הוא אחד מהם. בשלב זה יש לקבוצה מועמדים אחרים שהם מעדיפים.

בייטנר (22, 1.85) הצטרף לקריית אתא בקיץ 2023 ושיחק בשורותיה שלוש שנים, האחרונה שבהן כקפטן. בינתיים, לאחר שבייטנר בעצמו נפרד בפוסט מקריית אתא בתחילת החודש, היום המועדון עצמו הוציא פוסט פרידה:

"היה הרבה יותר משחקן"

"עירוני לאטי קריית אתא רוצה להודות לגל בייטנר, קפטן הקבוצה בעונה האחרונה, על שלוש עונות בלתי נשכחות במדי המועדון. במהלך השנים גל היה הרבה יותר משחקן. הוא היה מנהיג אמיתי, דוגמה אישית על המגרש ומחוצה לו, והוכיח פעם אחר פעם את הלב הענק, המחויבות והאופי המיוחד שלו״.

״גל, תודה על כל רגע, על המלחמה, על ההקרבה ועל הדרך שעשינו יחד. תמיד תהיה חלק ממשפחת עירוני לאטי קריית אתא. אנחנו מאחלים לך המון הצלחה באתגר הבא, ובטוחים שהדרכים שלנו עוד ייפגשו".