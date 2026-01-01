עירוני נס ציונה צירפה את אדם אריאל לשלוש שנים

הכתומים שהצליחו לשרוד עונה נוספת בליגת העל התחמשו בשחקנה של מכבי רמת גן בשלוש השנים האחרונות. "בונים במועדון משהו מיוחד, שמח להיות חלק מזה"

אחרי שצלחו את הבית התחתון בעונת 2025/26 והבטיחו עונה נוספת בליגת העל, במועדון הכדורסל עירוני נס ציונה כבר עובדים לקראת העונה הקרובה והיום (שני) הודיעו על צירופו של אדם אריאל לשלוש השנים הבאות.

אדם (31, 1.92) שיחק בשלוש העונות האחרונות במכבי רמת גן, כשבעונה האחרונה רשם 14.3 נקודות, 4.9 ריבאונדים ו-2.2 אסיסטים למשחק. בנוסף, נמנה על סגל נבחרת ישראל ושיחק במדיה במשחקיה האחרונים במוקדמות אליפות העולם.

לאחר החתימה אמר אדם אריאל: “שמח להגיע לנס ציונה. בונים במועדון משהו מיוחד ואני שמח להיות חלק מזה. מחכה לתחילת האימונים כדי להכיר את הצוות המקצועי, החברים לקבוצה ואת האוהדים הכתומים. יאללה נס ציונה”.